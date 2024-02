A film főhőse Hirajama, aki munkája során mosdókat takarít Tokióban. A férfi teljesen elégedett egyszerű, harmonikus egyhangúságban telő életével, és örömet lel az élet apró csodáiban. A zene és a könyvek iránti szenvedélyének szenteli szabadidejét, emellett pedig a fákért is rajong, amelyeket féltve gondoz és állandóan fényképez is. Az alkotásban váratlan találkozások következnek be, aminek hatására több minden kiderül a férfi múltjából.