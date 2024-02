Hogy milyen szakokra lehet itt jelentkezni?

Nos, neves hazai jazzművészek alkotják az oktatói gárdát, és első körben jazzének, jazz-zongora jazzbőgő és jazzdob szakokra lehet jelentkezni, osztatlan tanári szakirányok keretében. A tanári kar pedig úgy áll fel dr. Szabó Dániel vezetésével (a PTE MK és a Los Angeles UCLA egyetemeken tanít), hogy Karosi Júlia irányítja az ének, Gyányi Marcell a nagybőgő, basszusgitár (eredetileg Szandai Mátyás lett volna a bőgő szak vezetője, de tavaly elhunyt Franciaországban) és Szabó Dániel Ferenc a dob szakot. Mint nemzetközi jazzversenyek többszörös győztesétől, Szabó Dánieltől megtudtuk, a hagyományos jazzre, a kreativitásra, az innovációra építkezik a tananyag, valamint a stílusok sokszínűségére. Így például a jazz forrásaként használnak világzenét, népzenét, komolyzenét és elektronikus zenei trendeket is.

Az a pécsi jazzképzés célja, hogy szakmailag igényes és képzett, a 21. század elvárásaihoz igazodó sokoldalú művész-tanárok kerüljenek ki az iskolából.

Érdemes külön szólni a tanári karról, mert egytől egyig kiváló és elismert zeneművészek. Karosi Júlia Orszáczky-díjas énekesnő-zeneszerző nemrég jelentette meg a vokális pedagógia témájában írt könyvét, Bartók Mikrokozmosz-darabjai nyomán. Nagy sikerű albumait a New York City Jazz Records és a BBC Music Magazin is négy csillagosra értékelte.

A sokat foglalkoztatott nagybőgős-basszusgitáros Gyányi Marcell a Fonogram-díjas Dresch Quartet és az urbánus, elektronikával is fűszerezett, kortárs jazzt játszó New Fossils állandó tagja. A szintén Fonogram-díjas dobos, Szabó Dániel Ferenc, a népszerű, alternatív R&B-t és pszichedelikus soult játszó Mörk zenekarban játszik és szintén alapítója a New Fossils-nak.