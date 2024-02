A népi- és világzene, a jazz és a kortárs zene területén egyaránt otthonosan mozog a számos díjjal kitüntetett Borbély Mihály, akinek a Borbély Mihály Polygon a legújabb formációja. A zenekar egy különleges hangszer-összeállítású trió, amelynek Borbély Mihályon kívül tagja a rendkívül sokoldalú cimbalmos, Lukács Miklós és az egyényi hangú Dés András ütőhangszeres.

Zenéjüket a jazz különböző irányzatainak, valamint a Kárpát-medence és a Balkán zenei örökségének ötvözése jellemzi, amelyet megspékelnek érdekes dallamfordulatokkal és kortárs zenei elemekkel is.

Koncertjeik nemcsak a belföldi közönséget nyűgözik le, hanem a külföldieket is. Felléptek már Bulgáriában, Észtországban, Szlovéniában és New Yorkban is, ahol nagy népszerűségre tettek szert.