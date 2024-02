Moziműsor

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Egy élet (17.00), Tökéletes napok (17.30), Cinema Niche: Ne várj túl sokat a világ végétől (19.30), Tűzvörös égbolt (20.00).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Kutya és macska (14.20), Imádlak utálni (16.00), Harry Potter és a Főnix rendje (18.00), Bob Marley: One Love (20.30).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A méhész (15.45, 18.00, 20.15, 22.30), Argylle: A szuperkém (16.40, 19.30, 21.50), A szabadság hangja (21.00), Bob Marley: One Love (13.30, 15.45, 18.00, 20.15, 22.30), Csábító leckék (17.45), Demon Slayer – To The Hashira Training (Kimetsu No Yaiba) (13.45, 16.00, 18.15, 20.30, 22.15), Egy élet (14.30, 19.20), Éjszakai merülés (22.20), Emma és a fekete jaguár (13.15, 15.30, 17.45), Érdekvédelmi terület (20.00), Hullaadás (22.00), Imádlak utálni (13.00, 15.15, 17.30, 19.45), Kacsalábon (15.45), Kívánság (13.45), Kutya és macska (13.00, 15.00, 17.00, 19.00), Lefkovicsék gyászolnak (20.00), Legeslegjobb barátok (13.45), Madame Web (14.45, 17.15, 19.45, 22.15), Semmelweis (16.45), Szegény párák (21.40), Wonka (14.15).

Színház

Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7-8.): Minden Dolgok Könyve – OSZIP Színészképzés Pécs előadása (20.30).

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1., Kamaraszínház): Az öldöklés istene (19.00).

Koncert

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Pécsi Gitárklub – A Szegedi Egyetem gitárosainak koncertje (17.00).

Turmix

Cella Septichora Látogatóközpont (Sétatér): Éjszakai tárlatjárat. Fejlámpás séta az ókeresztény temető labirintusában. Sötétben, csupán egy fejlámpa fényével, vegyen részt egy misztikus élményben (17.00).

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Babusgató Novák Szabó Líviával. A Babusgató legfőbb célja, hogy segítsük a korai kötődés kialakulását sok játékkal, összebújós énekléssel (10.00).

JPM Modern Magyar Képtár (Papnövelde u. 5.): Formák és transzparenciák című kiállítás. Bemutatható-e a magyar üvegművesség négyszáz esztendeje alig több mint százötven üvegtárgyon keresztül? Természetesen nem, de a kiállítás betekintést enged ebbe a világba. A kiállítás megtekinthető 2024. április 7-ig (10.00).

Pécsbányai Közösségi Ház (Gesztenyés u. 17.): Magbörze. Tudatosan, természetesen, tavaszváró találkozás, cserebere és vásár (16.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (E78 Koncertterem): Zsolnay Táncházak: Vizin táncház. Utófarsangolás a Vizin zenekarral. A táncok tanulásában Vélin Veszna és Sztanics Balázs segít (19.00).