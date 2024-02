A nyári hónapokban az elmúlt években sem unatkozunk, ami nem lesz másképp idén sem. Június első hétvégéjén a Zsolnay Piknik várja az érdeklődőket, majd 13. és 15. között a száguldás és az autós sportok kedvelői élvezhetik az 57. Mecsek Rallyet, de ebben a hónapban lesz a Sétatér Fesztivál is, pontosabban június 27. és 30. között. Júliusban pedig kezdetét veszi a Pécsi Nyári Színház, valamint július 4. és 7. között újra fénybe borul a belváros a Zsolnay Fényfesztivál keretében. Augusztusban pedig ott lesz a kikapcsolódni vágyóknak a Múzeumutca Plusz Fesztivál – augusztus 17-19. –, a Kovász Fesztivál – augusztus 19. –, a Szamárfül Fesztivál – augusztus 23-25.

Szeptember elsején megtartják a Városnapja koncertet a Széchenyi téren, majd 9. és 14. között az irodalomé lesz a főszerep a PécsLIT Irodalom Fesztiválé keretében, hogy aztán átadja a stafétát a 18. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozónak – szeptember 13-17. De az ősz első hónapjában kerül sor a III. Tangó Fesztiválra, a Zsolnay Negyed Éjszakájára – szeptember 14. –, a Pécsi Napokra – szeptember 18-22. –, a 8. Pécsi Tanuló Fesztiválra – szeptember 19-21.– és a XXVIII. Európai Bordalfesztiválra – szeptember 22. – is.

Programok várják az egész térségben

Nemcsak Pécs, hanem az egész baranyai régió várja a kikapcsolódni vágyókat 2024-ben. A teljesség igénye nélkül összeszedtünk most pár eseményt és dátumot, amelyet érdemes bejegyezni a naptárba. Április 20-án mindenképp érdemes ellátogatni Villányba, ahol megtartják a Tavaszi Borpikniket, de a XXX. Jubileumi Palkonya Pünkösdi Nyitott Pincék eseményre is ajánlott a kiruccanás május 18-án és 19-én. De nem marad el az ország lebarátságosabb fesztiváljának tartott Fishing on Orfű sem, amelyet június 26- és 29. között tartanak sok-sok koncerttel. De Harkányba is érdemes ellátogatni idén, például július 19. és 21. között a Fürdőfesztiválra, amelynek idén lesz egy nyárzáró eseménye is augusztus 23. és 25. között.