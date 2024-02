A nap egyik fénypontja, a busócsoportok felvonulása délután kettőkor indul. A busóavatás után kezdetét veszi az estig tartó szabad farsangolás és mulatság a belvárosban. A Széchényi tér közepén felállított máglyát öt órakor gyújtják meg a busók.

Hétfőn délután egy órától Kersics Anka emléktábláját koszorúzzák meg a Sokac-körben, majd a busók hagyományos házról-házra járása következik a Kóló téren és a környező utcákban.

A busójárás zárónapján, kedden délután fél háromkor a Kóló térről indul a busócsoportok felvonulása. Fél öttől a Zora néptáncegyüttes lép fel a Széchényi tér színpadán, majd fél hatkor meggyújtják a máglyát.

Az esti délszláv táncházak a piacon ingyenesek lesznek, újdonságként idén kialakítanak egy boros standcsoportot is. A télűzésben idén 71 busócsoport mintegy 2500 busója és egyéb maskarása vesz majd részt, még soha nem voltak ennyien a főszereplők, a lát

ogatók száma várhatóan összességében százezer felett alakul.

A teljes, részletes program napi bontásban megtekinthető lesz a bama.hu-n.

A busójárás szervezői, ahogy mindig, idén is néhány jó tanáccsal, kéréssel fordulnak a vendégekhez azért, hogy mindannyian csupa kellemes emlékkel távozzanak Mohácsról. Ilyen például, hogy a három év alatti gyermekekkel inkább kerüljék el a szülők a tömeget, a felvonulókat, hiszen például az ágyúlövésektől vagy a kolompolástól megijedhetnek a kicsik. Babakocsival veszélyes lehet a közlekedés a busók között, mivel a maszkásoknak a szemnek fúrt kis lyukak miatt nincs térlátásuk.

Szintén érdemes azt az intelmet is megszívlelni, hogy ne a legjobb, legelegánsabb ruhánkban vessük bele magunkat a forgatagba, hiszen könnyen bepiszkolódhat, példának okáért a tömegben kifröccsenhet valaki forralt bora. A máglyaégetésnél pedig arra is ügyeljünk, hogy a parázs és pernye szállhat a ruhánkra, bőrünkre.

Lezárják a belvárost

A busójárás napjai alatt a teljes városmagot lezárják az autósok előtt, a főbb helyszínek egyikét sem lehet kocsival megközelíteni, de a tágabb értelemben vett belvárosban sem lesz érdemes megállással próbálkozni. A korlátozások egy része már csütörtöktől érvényes, egészen jövő keddig estig szólóan.

A parkolási gondok enyhítésére az autósok kijelölt parkolóhelyeket vehetnek igénybe vasárnap a vásártéren és a székgyárnál.

Pécsről Mohácsra vonattal is el lehet jutni, a hétvégén egyes szerelvényekkel átszállás nélkül is.

Az autóbuszok sűrűbben járnak: vasárnap reggeltől késő estig gyakorlatilag óránként közlekednek, a menetidő jellemzően egy óra. Budapest és Mohács között szombaton és vasárnap is sz eredeti menetrendtől eltérve plusz járatokat is indít a Volán. (A részletekről a társaságok honlapján lehet tájékozódni.)