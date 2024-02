A klubhoz csatlakozni tud minden társaságra vágyó, játékos kedvű nyugdíjas. Hogyha valaki szeret sakkozni, akkor ebben a klubban méltó ellenfelekre tehet szert, de azok is csatlakozhatnak, akik inkább a kártyajátékokért vannak oda, és partnerekre van szükségük egy jó kis játékhoz. Mindemellett azon nyugdíjas korú személyeket is várják, akiket szórakoztat a társasjáték, és szeretnének jó társaságban lenni és nevetni egy jót. A klub egyébként nem csak társaságot ad, hanem lehetőséget teremt arra is, hogy ezen játékokkal az idősebb korosztály tagjai megőrizzék szellemi frissességüket.

A klubhoz, amely kéthetente keddenként gyűlik össze, bármikor lehet csatlakozni, még akkor is, ha valaki nem érzi magát profi játékosnak.