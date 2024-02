A Szigeti Vigadalmat február 10-én tartották, az ország számos pontjáról érkeztek vendégek a hagyományteremtő jelleggel megtartott eseményre. Salamon Ferenc várkapitánytól megtudtuk, szigetvári és vendég hagyományőrző csapatok mutatták be a várátadási jelenetet. A két előadást is sokan meghallgatták, a bábelőadást a kisgyermekes családok is élvezték, nagyon jó volt a hangulat. Sikeresen tudták a máglyát tüzes nyilakkal meggyújtani, majd a díszlövéseket adtak le, ezt követte a tűzzsonglőr bemutató. Azt estét táncházzal zárták.

A felszabadulás napi, koszorúzással egybekötött megemlékezést február 13-án tartják a Zrínyi téren, a déli harangszó után. Köszöntőt mond majd dr. Vass Péter polgármester és dr. Pap Norbert az MTA doktora, a PTE Szentágothai János Kutatóközpont professzora tart ünnepi beszédet. Közreműködnek a Tinódi Általános Iskola tanulói, Csajághy György tárogatóművész, a vár hagyományőrzői, a Csáktornyai Zrínyi Gárda és a Szigetvári Zrínyi Gárda is. Ezután, 17 órai kezdettel a Molnár Imre Városi Könyvtárban a Szigetvári Várbaráti Kör tartja ünnepi közgyűlését.