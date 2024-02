Szász Endre, az Egri csillagok látványtervezője már 1960-ban hatszáz könyv illusztrációját jegyezte. Sokszínű alkotói egyéniségét húsz éven keresztül Kanadában és Amerikában kamatoztatta, visszatérte után, az 1980-as években Hollóházán alakított ki saját stúdiót. Rézkarc-szerű, egyedi technikája újításként jelent meg a modernkori, magas tüzű porcelánok világában.

A porcelánok közül százat (Száz Szász) most a Siklósi Vár látogatói csodálhatnak meg. A kiállítás megnyitóján Szentgyörgyváry Péter várkapitány köszöntötte a megjelenteket, majd a rendezvény fővédnökének, Krucsainé Herter Anikó kulturális kapcsolatokért és fejlesztésekért felelős helyettes államtitkárnak a beszédét hallgathatták meg a résztvevők. A helyettes államtitkár más, hivatalos elfoglaltságai miatt nem tudott személyesen jelen lenni a megnyitón, így egy videóüzenetet küldött a siklósiaknak.

Nagy Csaba országgyűlési képviselő köszöntőjében elmondta, nagyon fontos dolognak tartja, hogy a megújult városvezetés az elmúlt négy és fél évben bebizonyította azt, hogy fogékony a kultúrára, és megpróbálja a járási székhely szerepét ily módon is másképp értelmezni. A siklósi vár, mint történelmi emlékhely minden lehetőségét kihasznál arra, hogy kulturális tevékenységeket indítson, illetve hagyományokat őrizzen meg.

Riegl Gábor, Siklós polgármestere elmondta, a siklósi vár, mint történelmi emlékhely nem csak és kizárólag a védelem bástyája volt több száz éven keresztül, hanem a minőségi kultúra és a művészetek bástyája is. Céljuk, hogy a helyi képzőművészek ikonikus kiállításai (Siklós Art, Siklósi Szalon) mellett 1-2 évente legyen egy olyan világhírű kiállítás, egy magasabb szintű kulturális élmény, ami mindig újabb és újabb eredményekre sarkallja a művészeket is, és a városvezetést is. A rendezvényen a siklósi születésű Várhegyi Attila, a Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. ügyvezetője és tulajdonosa is köszöntötte a kiállítás látogatóit.