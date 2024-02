Mozi

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Egy élet (17.00), Lefkovicsék gyászolnak (17.00), Tökéletes napok (19.00).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Imádlak utálni (17.00), Dűne: Második rész (19.00, 22.00).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A méhész (15.45, 18.00), Argylle: A szuperkém (16.40), Bob Marley: One Love (13.30, 15.45, 18.00, 20.15), Csábító leckék (17.45), Demon Slayer – To The Hashira Training (Kimetsu No Yaiba) (13.45, 16.00, 18.15, 20.30), Dűne – Második rész (19.00, 19.30, 20.15), Egy élet (14.30, 19.45), Emma és a fekete jaguár (13.15, 15.30), Érdekvédelmi terület (17.45), Imádlak utálni (13.00, 15.15, 17.30, 19.45), Kacsalábon (15.45), Kívánság (13.45), Kutya és macska (13.00, 15.00, 17.00, 19.00), Lefkovicsék gyászolnak (20.00), Legeslegjobb barátok (13.45), Madame Web (14.45, 17.15, 19.45), Semmelweis (16.45), Wonka (14.15).

Színház

Pécsi Harmadik Színház (Hajnóczy J. u. 41.): Fergeteges komédia, avagy Anyák és lányok (19.00).

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): Pécsi Balett: Faust, az elkárhozott (Szendrő József bérlet, 19.00), Kamaraszínház: Utánképzés ittas vezetőknek (19.00).

Turmix

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Pécsi Magyar-Finn Társaság: „Fagyos kacagások, családi kalandok Lappföldön” című előadás. Az est házigazdája: Fábián Zoltán (17.00).

JPM Modern Magyar Képtár (Papnövelde u. 5.): „Eredet és ellentmondás” című kiállítás. Válogatás Bocz Gyula szobrászművész életművéből. A tárlat különlegessége, hogy a művész számos rajza is látható, melyek eddig még soha nem szerepeltek kiállításon. A kiállítás 2024. május 15-ig látogatható, hétfő kivételével naponta 10.00-től 18.00 óráig.

Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7-8.): Egy kis esti fizika: Űrbiztonság, műholdfelderítés és követés – Magyarországon is! Előadó: dr. Hegedűs Tibor (19.00).

Tudásközpont (Csorba Győző Könyvtár, Universitas u. 2/A.): A tűzzománc varázsa – A Pécsi Zománcműhely Egyesület kiállítása. A kiállítás megtekinthető 2024. február 29-ig, a könyvtár nyitvatartási idejében. Hétköznapokon 8-18 óra között, szombaton 10-18-ig.

Zsolnay Kulturális Negyed (E78 Koncertterem): A hetyegő vipera – Ráskó Eszter önálló estje (18.00).