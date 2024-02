Szőke András Brigádnapló című 2024-es szatirikus vígjátékát mutatják be a Szigetvári Zrínyi Várban. A film ismertetője alapján 1970 és 1989 között játszódik, a közösség összetartozását, a túlélést és a kreatív megoldásokat helyezi előtérbe a szocialista tervgazdálkodás idejében. Célja, hogy a múltba való elmélyedés mellett humorával a fiatal korosztályt is megszólítsa, és bemutassa számukra a hetvenes-nyolcvanas évek néha burleszk szerű mindennapjait. A várban a február 28-án, 17 órakor kezdődő vetítést követően beszélgetni lehet Szőke András színész-rendezővel is.