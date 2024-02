Az önkormányzat által szervezett mulatság helyszínéül az idei évben is a szentlőrinci sportcsarnok lesz, mely az Ifjúság útja 5. számon található. Az este háromnegyed nyolckor veszi kezdetét kapunyitással, majd nyolc óráról bemutatkozik, várhatóan színvonalas előadással a településen működő Arabeszk tánccsoport. Negyed kilenctől báli mulatsággal folytatódik az ünnepség, éjfélkor pedig nem maradhat el a tombola sorsolása sem, amely során többfajta értékes nyeremény is minden bizonnyal gazdára fog találni. A tánc éjfél után is folytatódik, hajnalba nyúlóan. Az idei batyus utófarsangi mulatság három órakor zárul. A jó hangulatot és zenei aláfestést biztosítandó Flipper muzsikál majd a rendezvény során.