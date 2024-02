A kapcsolat kettejük között szépen lassan alakul ki, megismerjük őket, amiben nagy segítséget nyújt, hogy Stella és Christian szemszögéből is vannak fejezetek. A szerző jó alaposan megfeszítette a húrt, de ez nem megy a történet kárára.

Nagyon jó az a téma is, amelyet Stellán keresztül ültetett be Ana Huang a regénybe. Ez pedig a közösségi média és az influenszerek világa. Nem olyan könnyű, mint ahogy azt elsőre gondolnánk, sőt sok veszélyt is tartogat, amibe szintén kapunk bepillantást. Mindemellett pedig a bizonytalanság, az elismertség is szerepet kap a könyvben.

De, amit mindenképp megemlítenék még, az a humor, ami akkor működik a legjobban, amikor a könyvsorozat összes karakterét összehozza egy fejezetbe. Csak úgy röpködnek a poénok, ami miatt nem egyszer hangosan felnevettem. Ugyan ezek kitalált személyek, de érződik köztük a kapcsolat és a dinamika, és ez mind az írónő tehetségét bizonyítja.



Ana Huang: Twisted lies - Stella & Christian

romantikus (18+)

Maxim Könyvkiadó

2024