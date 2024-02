Az előadás egy erdélyi magyar család történetén keresztül dolgozza fel a trianoni eseményeket, erős líraisággal, gazdagon árnyalt érzelemvilággal. A nemzeti tragédia globális hatásai helyett az egyes emberek, szűk közösségek által megélt fájdalmas tapasztalatokra helyezi a hangsúlyt.

Nem volt könnyű feldolgozni a trianoni eseményeket

Fotó: Rajnai Richárd

Vincze Balázs elmondta, a trianoni események feldolgozásának ötlete már évekkel ezelőtt megszületett, s mostanra állt össze a produkció a PB2 Company égisze alatt. A rendezésre és a koreográfia elkészítésére Szabó Mártont, a Pécsi Balett magántáncosát, a Pécsi Művészeti Gimnázium táncművészeti képzés szakmai vezetőjét kérte fel.

A produkcióban a Pécsi Balett professzionális táncosai mellett a gimnázium növendékei is bemutatkoznak.

Vincze Balázs és Szabó Márton hangsúlyozták, az előadás során fontosnak tartották, hogy a szakmaiság mellett a színházi komplexitás is megjelenjen, a táncosok a tőlük megszokott színészi érzelemkifejezést magas szinten műveljék. Az összművészeti aspektust erősítette, hogy a művészeti gimnázium festő szakos diákjai készítették a díszlet egyes elemeit, Németh János színművész pedig Ady és Babits verseit szavalta felvételről a cselekmény két pontján.

Szabó Márton rendező-koreográfus elmondta, nem volt könnyű feldolgozni a trianoni történéseket, hiszen még mindig érzékeny témáról van szó, továbbá a rendelkezésre álló társművészeti források is szűkösek.

– A filmművészetben, zenében és a táncban sem találni sok korábbi alkotást e témában, így a történelem volt az egyetlen, amely segítségemre volt. Törekedtem rá, hogy minél hitelesebben dolgozzam fel az eseményeket, ezért személyes történeteket kutattam fel, illetve találtam egy rövid filmet is az olyan vagonlakók életéről, akik a trianoni határátrendezést követően menekültek Magyarországra, s nem egyszer hónapokat töltöttek a vagonokban. Egy háromgenerációs család szemszögéből közelítettük a témát. Megtisztelő hogy a nagyszülőket megformáló Kovács Zsuzsanna és Lovas Pál is elvállalták a felkérést. A próbákon sokat beszélgettünk a táncosokkal a történelmi háttérről és a jelenetek összeállításáról

– számolt be Szabó Márton.

Az előadást alkotóik reményei szerint a jövőben is láthatja majd a közönség Pécsen és azon túl. Vincze Balázs elmondta, a bemutató után felkérést kaptak a Nemzeti Táncszínházba, valamint a Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozón is előadják majd. Terveznek pályázni a Déryné Program repertoárjába kerülésre is, hogy minél szélesebb körben előadhassák a hiánypótló koreográfiát.

A PB2 Company először három éve mutatkozott be

A Vincze Balázs által vezetett PB2 Company kortárs, aktuális társadalmi problémákra reflektáló projektjeivel, illetve a mainstream táncművészeti irányzatokon túlmutató koreográfiáival kíván jelen lenni a hazai táncéletben. A változó összetételben működő társulat a Pécsi Balettért Alapítvány együttese. Törekvése, hogy a Pécsi Balett nyitott, saját elképzelésekkel rendelkező professzionális táncművészeinek lehetőséget biztosítson a kísérletezésre és kiteljesedésre.A 2021-es XV. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozón, majd a Nemzeti Táncszínházban mutatkozott be a Breakout című produkcióval, második önálló bemutatója a Trianon – egy magyar táncelégia.

Trianon – egy magyar táncelégia

Nagyszülők: Kovács Zsuzsanna, Lovas Pál Liszt-díjas Kiváló és Érdemes művész