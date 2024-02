A gasztronómia fellegvárának is nevezett Pécsi Vásárcsarnok nemcsak egy bevásárlásra alkalmas hely, hanem egy közösségi tér is. Ezt a vonalat pedig folyamatosan erősítő a csarnok csapata, akik tematikus napokat és kiállításokat is tartanak. A csarnokba látogatók már megismerkedhettek a méhek és a gombák világával, a 2023-as év végén pedig hazánk halait bemutató tárlattal várták az érdeklődőket. A friss hírek szerint a csarnok dolgozói már készülnek is a következő Duna-Dráva Nemzeti Parkkal közösen szervezett tárlatra, amelyen az őshonos háziállatoké lesz a főszerep. És már a nőnap is nyakunkon van, és hamarosan, mint az előző esztendőhöz hasonlóan, lassan virágokkal fog megtelni a vásárcsarnok, és még más meglepetésre is számíthatnak a vásárlók a jeles nap alkalmából.