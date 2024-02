Színes programokat kínál a hölgyeknek Nők Napja rendezvényén a komlói Közösségek Háza – a március 9-én 16 órakor kezdődő eseményen asztrológiai tanácsadással és tarot kártya vetéssel várják az érdeklődőket – ezekre a korlátozott számú helyek miatt előzetesen regisztrálni szükséges.

Mindemellett a résztvevőknek kézműveskedésre is lehetőségük nyílik, illetve szépség és smink tanácsokat is hallgathatnak. A rendezvényen az Egészségfejlesztési Iroda munkatársait egészséggel kapcsolatos témákban lehet kérdezni, a Pécsi Táncosnők pedig egy fantasztikus Rock and roll bemutatóval szórakoztatják a résztvevőket.