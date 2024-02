Az Élj úgy... sorozat már régóta itt van velünk, és bizony olyan nagyot nem csalódtunk egyik kötetben sem. Ugyanakkor hiba lenne azt elhallgatni, hogy egynémely könyvnél már kicsit azt éreztük, hogy erőltetett néhány párhuzam, sőt, ha nagyon nekidurálnánk magunkat, mi is tudnánk egyet összedobni. Mondjuk az lenne a címe, hogy „Élj úgy, mint a teknősök”, az összes, teknősökkel kapcsolatos mondatot beemelnénk, és kisebb-nagyobb közhelyeket pakolánk mögéjük. Szóval volt bennünk előítélet – éppen ezért is esett nagyon jól most a csaldódás.

Forduljunk elsőként a hivatalos ismertetőhöz! Mi lenne, ha a fáktól merítenénk ihletet, hogy bölcsebben éljünk a mindennapokban? Kétségkívül meglepő, ugyanakkor kézenfekvő gondolat, hiszen a fák rendkívüli adottságairól mindannyiunknak vannak ismeretei. Szilárdan állnak a legzordabb körülmények közt is, képesek alkalmazkodni, gyógyítóerővel rendelkeznek, és csodálatos bolygónk nélkülözhetetlen tüdejét alkotják. Türelem, rugalmas alkalmazkodóképesség, jóindulat, a szív intelligenciája, kommunikációs érzék, csend, egyszerűség, szolidaritás, karizma, gyógyítóerő: a fák példája nyomán erősítsük magunkban ezt a tíz jellemvonást, hogy újra kapcsolódhassunk a természethez, és teljes életet élhessünk. Ez a könyv segít felfedezni vagy újra megtalálni magunkban az emberséget, a jóságot, a stabilitást, és megtanít arra, hogy az érzékenységnek teret adva hogyan kapcsolódjunk önmagunkhoz, miközben a közösség javát szolgáljuk. Kövessük Carine Marcombe okos tanácsait, és végezzük el a könyvben javasolt gyakorlatokat, hogy felfedezhessük a bennünk szunnyadó fát!

Összességében tehát egy kifejezetten pozitív hangulatú könyvet olvastunk ki, amelyben sok, nagyon sok olyan mondat volt, amely sanszosan velünk marad jó ideig. Ennél többet pedig nehezen érhet el egy remek könyv.

Carine Marcombe: Élj úgy, mint a fák!

Partvonal Kiadó, 2023.