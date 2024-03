A Pannon Filharmonikusok mintegy két évtizede igyekszik olyan komolyzenei programokat összeállítani, melyek a tizenéveseket is beviszik a koncertterembe. A Segítség, komolyzene! sorozatukat vezette annak idején színész, zenekritikus, karmester, még Beck Zoli is a 30Y rockzenekarból, de a beszélgetős programok mégsem érték el mindig a kívánt hatást. Ám egy ideje tematikus a műsorösszeállítás, hol varázslók, hol a fantázia szüleményei a zenék főszereplői, és Flört nevet kapott a sorozat, mintegy jelezve, hogy érdemes flörtölni a klasszikusokkal, mert akár szerelem is lehet belőle.

A Flört sorozatban a legutóbbi hétvégén pénteken a mágia került középpontba, és azt kell mondjam, a zenekar elérte célját: teltház volt és a közönség mintegy kétharmada általános és középiskolásokból állt. Hogy mit kaptak a koncerten? Először is egy kiváló házigazdát Kövér András személyében, aki poénosan diákzsargonnal hozta közelebb a hallgatósághoz az elhangzó műveket. Aztán egy igen lelkes és vidám, örökmozgó karmestert Káli Gábor személyében, aki Németországban él és az egyik legsikeresebb fiatal dirigensünk, híres zenekarok élén bejárta már a nagyvilágot Nürnbergtől Salzburgon át Taiwanig, és külföldön sokkal jobban ismerik, mint itthon.

Egy Dvořák mesével indult a koncert, mely a szlávok déli boszorkányát (nem keverendő az Óz mese keleti boszorkányával, bár ez is a gonosz fajtából való) idézte meg. A zene egy balladaszerű igen szomorú történetet elevenít fel hangulatában, fájdalmában. Majd következett a világ legnépszerűbb klasszikus gitár műve, Joaquín Rodrigo Aranjuezi gitárversenye. Úgy biztosan mindenkinek jobban megvan, hogy Rodrigo: Adagio, mert az Önök kérték műsorok egyik leggyakrabban kért zenéje ez, továbbá ezt a lassú tételt szerte a világban eddig 32 filmhez választották filmzeneként. Ha pedig Aranjuez (Madridtól délre található a település 60 kilométerre, Toledo mellett), akkor spanyol gitáros is kell az előadásához. Nos a világ egyik legkeresettebb gitárművésze, Rafael Aguierre érkezett az ibéria félszigetről, aki már 44 országban eljátszotta ezt a szólót, Magyarországon viszont Pécsett mutatkozott be először. S rögtön nem akármilyen sikerrel: két ráadás számot is kért tőle a közönség.

A hangverseny második felében pedig Rimszkij-Korszakov Seherezádéja tette fel a több mint két órás koncertre a koronát. Az ezeregyéjszaka meséiből négy történetet zenésített meg az orosz szerző, melyekben öt karakter is kiemelkedik különböző hangszereknek köszönhetően, miközben Sahriár szultán és háremének egyik felesége Seherezádé is saját hangon szólal meg. Az első szomorú, de igen életszerű mese ellenére összességében igen vidám hangulatú volt a hangverseny, és végül a zenekar is méltán kapott vastapsot a fiatal közönségtől.

Kodály Központ, 03. 08.

Flört - Mágikus mesék

Pannon filharmonikusok