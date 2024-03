A történetben adott egy három fős baráti társaság – Anna, Milena és Henrik –, akik minden nyáron együtt túráznak Észak-Svédországban. Milena a következő kirándulásuk előtt azzal a javaslattal áll elő, hogy vigyék magukkal Jacobot, az interneten megismert új barátját is. Anna és Henrik vonakodva, bár belemennek, de egy összeszokott kirándulós társaság harmóniáját könnyen megzavarhatja egy vadidegen. Ennek tetejében pedig az is kiderül, hogy a három barát közötti kapcsolat is elég törékennyé vált az elmúlt időkben. A felgyülemlett sérelmeket, csalódásokat pedig magukkal cipelik a túrára, aminek célja Abisko, de Jacob, az új jövevény, az eredeti úticél helyett a Sarek nemzeti parkot ajánlja, ami sokkal magányosabb és durvább terepet ígér. Végül belegyeznek az új helyszínbe, de Anna rádöbben, hogy ő valahonnan ismeri Jacobot. Ekkor kezdődik meg a túlélés, és a kirándulás gyilkos túrává válik.

A gyilkos túra helyszíne kegyetlen és nyomasztó

Nagyon kedvelem, amikor egy krimi helyszíne maga a természet. A hegyek, az erdők senkit nem kímélnek. Nem érdekli őket az, hogy mi történik a túrázókkal a vadonban. Néma őrszemként figyelnek, és néma szemtanúi a történéseknek.

A kötet szerzőjének ez az első könyve, aki egyébként forgatókönyvíróként is tevékenykedik. Több svéd krimit is ő jegyez, így szerintem nem is meglepő, hogy ilyen erőteljesre sikeredett debütáló kötete.

A karakterek alaposan kidolgozottak, a táj olyan szinten van részletesen leírva, hogy nem érezzük szükséget annak, hogy rákeressünk a nemzeti parkra, hogy képet kapjunk a vad tájról. De amúgy sem néznénk utána, mert nincs időnk rá, mert faljuk a lapokat, és egy idő után azt vesszük észre, hogy elfogytak az oldalak, pedig még szívesen olvasnánk.

Nagyon tetszett a kötet felépítése. Kapunk bőven részleteket alapos leírásokkal a túrákról, valamint a múlt eseményeiről, de ezeket a részeket kihallgatások szakítják meg, amely csak párbeszédből állnak. Nincsenek töltelék részek, csak a nyomozó kérdései, megjegyzései, valamint a kihallgatott válaszai, amelyek még inkább rávilágítanak a történésekre. Az olvasók választ kapnak a felszín alatt lappangó kérdésekre, amelyek végig ott vannak velünk olvasás közben.

Összességében azt mondanám, hogy azt, amit kaptam ettől a kötettől, azt várom el egy lélektani krimitől. Nem csak a tettek, hanem a karakterek személyiségei, érzései is végig nyomasztanak minket, amihez egy tökéletes helyszínt választott szerző.



Ulf Kvensler: Sarek - A gyilkos túra

krimi

Partvonal Kiadó

2023