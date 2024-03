Március 30-án, szombaton is várja az érdeklődőket a Bikali Reneszánsz Élménybirtok. 11 és 17 óra között tartják ugyanis az Évadnyitó fesztivált. A rendezvényen egész nap a Szelindek zenekar húzza a talpalávalót, délben a Kemencés udvarban csillapíthatjuk éhségünket, délután pedig a Máré-várból is ismert Compagnie d’Noir lovagjai adnak ízelítőt a középkori harcok, jelmezek és fegyverek világából. A gyermekeket középkori játszótér is várja.