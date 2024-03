Nem mondom, hogy a gyönyörű élfestett kiadás miatt nyerte el a szívemet a Szerelem és egyéb szavak című kötet, de azért is. De igazából a könyv egy szép szerelmi történetet mesél el, ami szerintem a jégszíveket is képes lenne megolvasztani, mint ahogy Demjén Ferenc Jégszív című dala is.

Létezik az igaz szerelem?

Fotó: Cz.E.

A regény főszereplője Macy, aki rezidensként dolgozik egy gyermekklinikán, és tervbe vette, hogy hozzá megy egy jómódú férfihez, és nem hajlandó figyelembe venni azt, amit a szíve súg, egészen addig, ameddig nem találkozik Elliottal, élete első és egyetlen szerelmével. A fiú volt a lány mindene, akik tizenéves koruk elején ismerkedtek meg. Elliot ott volt, amikor Macy elvesztette az édesanyját, és sok másik fontos eseménynél is ott volt a lány mellet. Annak idején a fiú szerelmet vallott a lánynak, de még aznap összetörte a szívét. Az emlék pedig még sok év elteltével is ugyanolyan fájó. A regény nagy kérdése, hogy lehetnek-e még együtt boldogok?

Hogy létezik-e igaz szerelem? Szerintem ez a kérdés még mai napig sokakat foglalkoztat, de az biztos, hogy ebben a könyvben igenis létezik. Oly szerethető és kedves történetet írtak a szerzők, hogy még a szerelemben csalódott olvasó is újra hinni kezd.

Fentebb már írtam, hogy nem jutottam szóhoz ezután a kötet után, ami azért vicces, mert ebben a könyvben a szavaknak fontos szerepük van, nem hiába az a címe a regénynek, hogy Szerelem és egyéb szavak.

A szerelem több típusába is bepillantást nyújt a kötet

A leginkább az tetszett a kötetben, hogy a történet során a gyermek szerelembe, a kamasz szerelembe és a felnőttek szerelmébe is bepillantást kapunk. A szerzők rávilágítanak minden szakasznak a szépségére, és azt is megmutatják, hogy milyen hibákat ejtünk közben, milyen érzelmek munkálkodnak bennünk. Szerintem nagyon sok olvasó képes azonosulni ezek miatt a szereplőkkel, és mindkettőjük tetteit megértjük. Senkire sem haragszunk, csak fáj értük a szívünk.

Nagyon sokáig azt éreztem olvasás közben, hogy nem fogjuk meg kapni a boldog véget, hiszen annyi fájdalmat, bánatot hordtak éveken keresztül a szereplők. Lehetetlennek tűnik, hogy a szavaknak akkora ereje legyen, hogy mindent képesek vagyunk vele megoldani, de a könyv lapjainak fogyása és a történet előrehaladása közben rájöttem, hogy a szavaknak van a legnagyobb erejük. Fel tudnak emelni és boldoggá tenni, de ugyanolyan gyorsan képesek tönkre tenni is.

Ez egy gyönyörű történet, ami összetöri a szívet, de aztán össze is forrasztja a darabkákat.

Christina Lauren: Szerelem és egyéb szavak

romantikus

21. Század Kiadó

2024