Március 6-án egy nem mindennapi előadással és stand-uppal készülnek a Zsolnay Negyedben található E78 Koncertteremben, Segítség! Iskola! - avagy Túlélőkalauz szülőknek címmel. Az előadás középpontjában mindannyiunk életének legvidámabb, sokszor leggyötrelmesebb próbatétele, az általános iskolai időszak áll. A műsorban két gyakorló, humanista beállítottságú apa mutatja meg a legjellemzőbb iskolai élethelyzeteket, amelyekbe egy szülő kerülhet. Az előadás 1 óra 20 percet ölel fel, amelyet a több mint tíz szerepet alakító Simon Kornél, és az önmagát nyújtó Lukács Miki adnak elő.



A Zsolnay Negyed nem marad jazz nélkül márciusban sem



A ZsÖK kiemelet programjai között szerepel a március 8-ai Metronóm Jazz Klub programsorozat következő koncertje, amelyen a Tálas Áron Trió lép fel este 8 órakor az E78 Koncertteremben. A formáció nevében szereplő Junior Prima-, Gramofon- és Artisjus-díjas Tálas Áront a jazzma.hu és a jazz.hu olvasói több ízben is a legjobb hazai billentyűsnek ítélték. A trió a sokoldalúságáról közimert művész fő zenekara, amely egyéni hangzásvilággal rendelkezik. Népzenei és klasszikus zenei hatások is tetten érhetők az előadott művekben a jazz harmóniai, ritmikai elemei mellett.

Egy nagyszabású kiállítással is készül a ZsÖK, amely március 9-én nyílik 11 óra 30 perckor az m21 Galériában, és egészen április 21-ig lesz megtekinthető. Az Országos Kerámiaművészeti Triennálén a kortárs magyar kerámia- és porcelánművészet új értékeit mutatják be. A kiállításon olyan tárgyak lesznek láthatók, amelyeket egy pályázatra küldtek be a nevezők. A zsűri pedig 100 alkotó több mint 200 munkáját választotta ki a tárlatra. Ezt az eseményt egyébként a nagy múltú, 1967-ben indult Országos Kerámia Biennálé hagyományainak folytatásaként hozták létre.

Az események részletes leírásáért és további programokért keressék fel a Zsolnay Negyed honlapját.