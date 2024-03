Ennél nagyobbat nem is tévedhettem volna, de arra jó volt, hogy felkeltse az érdeklődésem, és amint mozikba került, mentem is megnézni.

Az egyik filmes podcast-adásunkban terítékre kerültek Matthew Vaughn rendező alkotásai. Most lehet sokan felteszik a kérdést, hogy “Az meg kicsoda?”, de ezzel nincs is baj, mert az adásunkig én sem tudtam, hogy ki ő, de végül kiderült, hogy az összes filmjét láttam a direktornak, csak éppen nem tudtam, hogy ő a rendezője. Matthew Vaughn rendezte például az összes Kingsman filmet, a Csillagport, a HA/VER-t, a Tortát és az X-men: Az elsők című alkotást, és most az Argylle: A szuperkémet. Itt ki is fullad rendezői munkássága a direktornak, de az biztos, hogy eddigi rendezései nagy része jóra sikeredtek, kivéve a Kingsman filmsorozat előzményfilmet, mert az nálam a 10-ből talán, ha 5 pontot kapna.