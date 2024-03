A szombat és vasárnap is igen izgalmasra sikeredett program terén. Tapintható Univerzum címen nyílik interaktív kiállítás a Zsolnay Negyedben, de számos program zajlik majd a Planetáriumban is, többek között előadást hallhatnak a látogatók a Holdkutatásról és az ARTEMIS űrprogramról is.