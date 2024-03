Moziműsor

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Most vagy soha! (17.00), Téli szünet (17.30), A szenvedély íze (19.30), Előbb táncolj (20.00)

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Most vagy soha! ( 15.30, 18.00), Dűne: Második rész (20.30),

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A három testőr milady (14.00, 18.10), A méhész (22.30), A repülő osztály (16.10, 19.15), Argylle: A szuperkém (21.15,), Baghead – Holtakkal suttogó (17.40, 20.30, 22.30), Bajos csajok (13.45), Bob Marley: One Love (16.30), Csábító leckék (22.15), Demon Slayer – To The Hashira Training (Kimetsu No Yaiba) ( 14.45), Dűne – Második rész ( 13.30, 15.40, 16.50, 17.50, 19.00, 20.15, 21.10), Emma és a fekete jaguár (15.30), Hullaadás ( 22.15), Imádlak utálni (17.45, 20.00), Kacsalábon ( 13.30), Képzeletbeli (17.00, 19.45, 22.00), Kutya és macska ( 15.30, p: 10.30), Madame Web (13.00), Most vagy soha! (13.00, 14.30, 16.00, 17.15, 18.45, 20.00, 21.30, p: 10.30, 11.45, 13.15, 14.30, 16.00, 17.15, 18.48, 20.00, 21.40), Oppenheimer (19.00), Semmelweis (15.20), Wonka (13.00).

Színház

Janus Egyetemi Színház (Zsolnay V. u. 16.): Anyegin (19.00).

Pécsi Horvát Színház (Anna u. 17.): Királyrák krumplifészekben (19.00).

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): Furcsa pár (19.00).

Turmix

Csorba Győző Könyvtár Kertvárosi Fiókkönyvtár (Honvéd tér 1.): Tudatos jelenlét tanfolyam (17.00).

Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7-8.): PTE International Seasons – Sárga népdalok, vörös indulók, avagy a kínai popzene története. Salát Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kínai Tanszékének vezetője előadásában a kínai könnyűzene első száz évét mutatja be, sok-sok zenei illusztrációval (18.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (E78 Koncertterem): Zsolnay táncházak: Keptár zenekar moldvai táncház (19.00).