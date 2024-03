Az Oda vagyok magáért című zenés játék és koncert középpontjában a zseniális zeneszerző, a nagy bohém Fényes Szabolcs és felesége, a csodás szubrett Csikós Rózsi élete, vidám és szívszorító története áll. A műsor sok mosolyt és nevetést ígér, amely már önmagában is egy csodás gyógyító erő. A jókedv megteremtését pedig az alkotók figyelembe is vették ennél a zenés játéknál, miközben minőségi szórakozást is nyújtanak.

Az előadás második felvonásában egymást követik a gyönyörű melódiák, amely már inkább egy koncerthez hasonlít majd.

A darabot játssza Nagy Ibolya Déryné-díjas színésznő, operett primadonna és Csengeri Attila eMeRTon-díjas színész, énekes.

Az előadáson való részvétellel kapcsolatban keressék fel a zenés játék és koncert Facebook-eseményét.