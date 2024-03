Ez a program egy tematikus séta, amely során a Pécsi Püspökség két meghatározó épületét, a Szent Péter és Szent Pál Székesegyházat, valamint a püspöki palotát ismerhetik meg rendhagyó nézőpontokból a résztvevők.

Az idegenvezetők megmutatják, hogyan nézett ki a bazilika a híres építész, Pollack Mihály tervei szerint megvalósult formájában, hol nyugszik Janus Pannonius, aki nemcsak költőként, de a Pécsi Egyházmegye 25. püspökeként is a reneszánsz kor meghatározó alakja volt. Mindemellett lehetőség nyílik arra, hogy a délkeleti toronyból megcsodálják az érdeklődők a fényeiben tündöklő várost. Ezt követően pedig a püspöki palotába térnek be a látogatók, ahol kiderül, hogy miért került Liszt Ferenc szobra az épületre, majd bejárják az egykori püspökök lakosztályainak termeit, és a titkos átjáró, a Texas bar titkaira is fény derül.

A séta végén egy pohár pezsgővel, és egy kis meglepetéssel kedveskednek az érdeklődőknek.

Az eseményen való részvételi információért keressék fel a séta Facebook-eseményét.