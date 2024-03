Egy olyan koncerten jártam a héten a Kodály Központban, mely fílingjében visszarepített ötven esztendőt az időben. Kezdjük ott, hogy az első darab eredetileg katonaszimfóniának íródott, úgy is kezdődött, perceken át csak a fúvósok és az ütősök játszottak. A zárószám pedig egy másik szimfónia volt, mely Lenin munkássága, élete, emléke előtt tisztelgett.

Sorok között – ez volt a csütörtöki hangverseny címe, és itt valóban érdemes volt kutakodni a sorok között. A művek a XX. század elején-közepén születtek, és a cseh Janacek Szimfoniettávajával (mert idővel a szerző a frissen alakult Csehszlovákia nemzeti identitását kifejező művet kicsit átalakította, s így Brno városának természeti és épített szépségei tárultak fel a hallgatóság előtt) indult a koncert. Mindemellett volt benne így is katonás ritmus, de egy kifejezetten vidám, szabadságot sugalló zenét hallhattunk.

Ezt követően érkezett egy tündéri hölgy nagyestélyiben, a nyakában arany zsinóron arany színű szaxofonnal, és eljátszotta az egyik első nagyzenekarra született szaxofonversenyt Glazunovtól - mintha csak a tündék királynője lépett volna elő A Gyűrűk Urából. Döbbenetes volt hallgatni, hogy mintegy 90 évvel ezelőtt még mennyire csínján bántak ezzel a hangszerrel, szinte csak melódiákat bíztak rá, azt is bársonyosan búgó hangon. Aztán Valentine Michaud, a szólista a közönség által kikövetelt ráadásban bemutatott egy mai francia komolyzenei szaxofonművet is – fura volt látni, amint az improvizáció fő hangszerét komolyzenei keretek közé szorították, s nem tudott ide-oda csapongani a játék. Viszont ez a darab a másikkal párban megmutatta, hogy hová fejlődött a hangszer egy évszázad alatt, mert a mai muzsikában mintha egyszerre szólt volna dob, gitár, szintetizátor és fuvola is.

Végül jött az igen ritkán hallható Sosztakovics szerzemény, melyet a szerző első verziójában teletűzdelt szatírikus betétekkel, de aztán a kotta kiadása előtt a mestert beválasztották a pártba, így „megtisztította” a poénos részektől a darabot. Így pedig olyan zengzetes megnevezéseket kaptak az egyes tételek, mint A forradalmi Pétervár, Auróra, vagy Az emberiség hajnala és egy esztendővel Lenin születésének 90. évfordulója után jelent meg a szimfónia. Dicsőségben, hangerőben dúskált a terem, dübörögtek, süvöltöttek a hangszerek, vonósok és fúvósok egyaránt. Ennyi idő távlatában pedig éppen ettől lett igazán szatirikus a zenemű előadása.

A francia szaxofonos hölgyről tudni kell, hogy a világ egyik legkeresettebb komolyzenei szaxofonos előadója, rengeteg nemzetközi elismeréssel, és a kortárs zenének is jeles előadója. Meglepte a pécsi publikumot is, mert hol szárnyalóan légies volt a játéka, hol a jazzt lepipálóan virtuóz volt, erőben, hangszínben pedig több szintet is áthidalt.

A karmester személye pedig azért volt érdekes, mert legutóbb egy alacsony és igen mozgékony nemzetközi szinten befutott dirigens vezényelte a Pannon Filharmonikusokat (Káli Gábor) most pedig egy mackós mozgású hasonlóan nemzetközi hírű kosárlabdázó alkat, Héja Domonkos, aki ugyanúgy eltöltött néhány esztendőt a Magyar Állami Operaház főzeneigazgatójaként, mint a pécsi zenekar új vezetőkarmestere, Kesselyák Gergely.

Az előadott zeneszámok nem tartoznak a közismert népszerű komolyzenei szerzemények közé, mégis vidám, felszabadult, nagyon élvezhető volt a hangverseny, ráadásul a fentiek miatt mindegyik mű alaposan elgondolkodtatta az embert, így jött még egy plusz réteg a hagyományos koncertélményhez.



Kodály Központ, március 21.