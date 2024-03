Most a Zrínyi Várban a dr. Hóvári János Kamara-és kiállítóteremben tartják meg a következő kiállításukat.

A csoportos tárlat 6 művész munkáiból áll össze, a Silence címet kapta. Festmények, printek, dobozképek, plasztikák lesznek kiállítva, a megnyitót március 27-én, délután 16.30-kor Nyári László író nyitja meg. A kiállítást rendezte/kurátora: Vörös András festőművész.

Halmos Klára, az egyesület titkára, a művésztelep szervezője érdekelődésünkre elmondta, hogy több mint 30 alkotással készülnek. Ezek között vannak figurális alkotások, melyek nagyon érdekesen ábrázolják a női testet, illetve olyanok is, melyek a hétköznapi élet visszásságait mutatják be, illetve absztraktok is. Dobó Krisztina, az egyik művész elmondta, hogy neki néhány objektje is szerepel a kiállításon, melyek térbeli alkotások. Ugyanez jelenik meg a festményeken is. Két és három dimenzióban is próbálta körüljárni az őt érdeklő témát. A kiállítás egy hónapon keresztül lesz megtekinthető, március 27-től április 28-ig, keddtől vasárnapig 9 és 16 óra között.