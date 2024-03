A Pécsi Vásárcsarnok ad újra otthont az Alexandra Kiadócsoport Szépséghibás és akciós könyvvásárának Pécsen. Az esemény időpontja március 24-e, amikor is délelőtt 10 és délután 5 óra között érkezhetnek válogatni és vásárolni a könyvek szerelmesei, ahol a húsvéti ajándékok is beszerezhetők. Mint már megszokhatták az érdeklődők, most is több mint 15 ezer különféle könyvvel készül a kiadó, hogy mindenki megtalálhassa a számára legjobb köteteket.