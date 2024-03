Mozi

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): The Old Oak – A mi kocsmánk (17.00), Lefkovicsék gyászolnak (17.30), Egy zuhanás anatómiája (19.00), Érdekvédelmi terület (19.30).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Most vagy soha! (15.30, 18.00), Dűne: Második rész (20.30).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A három testőr milady (13.30, 18.10), A méhész (20.20), A repülő osztály (16.10, 19.15), Baghead – Holtakkal suttogó ( 17.40, 20.30), Bajos csajok (13.45), Bob Marley: One Love (18.00), Demon Slayer – To The Hashira Training (Kimetsu No Yaiba) (14.45), Dűne – Második rész (13.30, 15.40, 16.50, 17.50, 19.00, 20.15), Emma és a fekete jaguár ( 15.30), Imádlak utálni (15.50, 17.45, 20.00), Kacsalábon ( 13.30), Képzeletbeli (17.00, 19.45), Kutya és macska (15.30), Madame Web ( 13.00), Most vagy soha! (13.15, 14.30, 16.00, 17.15, 18.45, 20.00), Semmelweis (15.20), Wonka (13.00).

Színház

Bóbita Bábszínház (Felsővámház u. 50.): Szép Cerceruska (10.00).

Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7-8.): A Grönholm-módszer. Színészképzés Pécs OSZIP 14. évfolyamának előadása (19.00).

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): Nyolc nő (19.00), Kamaraszínház: Pécsi Balett: Hófehérke és a hét törpe (15.00), N. Szabó Sándor terem: Audiencia (19.00).

Koncert

Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): Punnany Massif Akusztik 2.0 koncert.

Turmix

Cella Septichora Látogatóközpont (Sétatér): Világörökségi séták. Fedezze fel az 1600 éves, festett ókeresztény sírkamrák titkait idegenvezető segítségével (15.00).

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): BASTEI– „Online bűnözés” címmel Kiss Viktor rendőralezredes tart előadást (17.30).

Tettye Oktatási Központ (Tettye tér 8.): Barlangok Hónapja – Kis barlangász – interaktív előadás és kőzetsimogató. Az interaktív bemutatón megismerhetőek a barlangok fajtái, kialakulásuk mechanizmusa és bemutatásra kerülnek a Mecsek csodás formakincsei is (10.00).

Zsolnay Kulturális Negyed: Csillagászati Hét. Programok: Planetárium: Galaxisok birodalma című előadás. Dr. Gyenizse Péter 50 perces előadása (17.00). Látogatóközpont alsó szint: Hasznos túlélési tanácsok kezdő marslakóknak – Valódi tudomány a vörös bolygón. Dr. Kovács József (ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium) (18.00).