Bő egy hét, és nyit a város nagyszabású turisztikai attrakciója a település központjában - a Komlóverzum Látogatóközpont március 26-án tárja ki kapuit a nagyközönség előtt. A József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény épületének teljes átalakításával és modernizálásával megvalósult létesítmény megújult névvel és arculattal, még több tartalommal és ismerettel várja a vendégeket.

A Komlóverzum számos érdekességet fog rejteni

Fotó: Laufer László

Komló önkormányzata 2020 novemberében kapott 900 millió forint kormányzati támogatást a fejlesztés megvalósítására, amely a később, többlettámogatással kiegészülve mintegy egymilliárd forintra módosult.

A Komlóverzum Látogatóközpont ünnepélyes megnyitóját március 20-án tartják, amelyet követően tudományos ülésnek ad helyet a komplexum. A "Komlóverzum - a tudomány egy város és lakói szolgálatában" című konferencia a szakmai előadásokat követően a kiállítás bejárásával, szakmai bemutatásával ér majd véget.

A Komlóverzumban több kiállítótérben látható a Mecsek és környezetének élővilága, földrajzi sajátosságai, átívelve földtörténeti korokon. Visszarepítik a látogatókat először évtizedeket a dübörgő bánya mélyére, majd évmilliókat a veszélyeket rejtő páradús ősi erdőkbe és óceánok titokzatos világába, életnagyságú őslények bemutatásával.

A beruházás során nem csak a tetőteret alakították látogatóközponttá, hanem a már meglévő kiállítások szobái is megújultak, és a könyvtár is modernizált környezetben várja olvasóit.

A jegyárak is már ismertek: a teljes áru belépő 2800 forint, amellyel megtekinthetők az interaktív őslény, paleontológiai és bányászati kiállítások, valamint a muzeális gyűjtemény is. A diákok, nyugdíjasok, és a pedagógusok kedvezményes áron, 1400 forintért tekinthetik meg a tárlatokat, ezen kívül családi, nagycsaládos, illetve csoportos jegyek is válthatók. Az intézmény weboldala hamarosan elkészül, a jegyárakkal kapcsolatos teljeskörű tájékoztatás a honlapon lesz majd olvasható.