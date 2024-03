A túra volt az első kötetem Lucy Clarketól, és nem is tudtam igazán, hogy mire számítsak. A fülszöveg adott egyfajta elképzelést, de ezek nem váltak be. Igazából nem azt kaptam, amire vártam, de ez nem feltétlen rossz, mivel tényleg kaptam egy izgalmas történetet, csak a kötetben fellelhető konfliktusok és hangulat miatt másra számítottam.



A helyszín teszi még félelmetesebbé ezt a krimit



A történetben egyébként adott négy barátnő, akik minden évben együtt töltenek pár napot. Eddig tengerpartokra jártak lazulni, de most az egyikük úgy dönt, hogy menjenek el túrázni Norvégiába. Hárman neki is vágnak ennek a kalandnak, a baráti kör negyedik tagja viszont egy ideje már nem jelentkezett náluk, de nem sokkal később mégis csatlakozik hozzájuk. Egy elég nehéz túrába vágják a fejszéjüket, de mégis elindulnak, hogy megtapasztalják a vadkempingezés minden izgalmát és veszélyét. Viszont, ahogy a könyvben is fogalmaz az írónő: „A hegyek kegyetlenek tudnak lenni. Kíméletlenek. Nem törődnek vele, ki marad ott összetörve és vérben úszva. [...] Ezért veszítik el magukat az emberek odakint. Ott nincs ítélkezés. A vadonban bárki lehetsz.”

És ez mennyire igazzá válik ebben a köteten, mert felszínre törnek a barátnőkben régi sérelmek, amelyeket nem félnek kimondani ott, ahol nem ítélkezik felettük rajtuk kívül senki. Túrájukat viszont egy, a hegyen nemrégiben történt eltűnés is beárnyékolja, és valaki követi is őket, méghozzá az, aki nem akarja, hogy kiderüljön az igazság az eltűnésről.

A kötetben felvetett sérelmek miatt gondoltam azt, hogy más milyen történetet fogok kapni, mint, amilyet kaptam, de nem bántam meg a könyvnek az elolvasását, főleg azért nem, mert olyan vészjósló hangulatot tudott teremteni az írónő, ami miatt nem tudtam elszakadni, és egy nap alatt kivégeztem a kötetet.

Lucy Clarke: A túra

krimi

21. Század Kiadó

2023