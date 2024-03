Különleges fajokra is koncentrálnak az erdősmecskei magánállatkertben

– A fő változása az, hogy különválasztjuk az állatkertet és az állatmentést, mert eddig együtt működött a kettő

– informáltak minket a zoo vezetői. – A Mecske Zoo keretében próbálunk olyan fajokra koncentrálni, amelyek különlegesek, mint például a petymegek és a farksodrók, de láthatók az állatkertben selyemmajmok, kecskék, nyulak és tengerimalacok is. Az állatmentéssel is szeretnénk tovább foglalkozni, csak azokat az állatokat nem lehet megnézni, mert az nem tesz jót az adott egyednek.

Az állatkertnek több mint 200 állata van, amelyek között vannak a budapesti állatkertből érkezett törpepapagájok, Berlinből kapott petymegek – az utolsó pár, amelyeket Európában állatkertben lehet megnézni. Mellettük vannak még a zoo-ban rókák, nyest, amelyek már nem lehet visszaengedni a természetbe, egy mocsári macska, hibrid farkasok, két ormányos medve, de belőlük az egyiket hamarosan átveszi a pécsi állatkert.

– Az összes magyar magánállatkerttel kapcsolatban állunk. Nemrég tagjai lettünk a Magyar Magánállatkertek Szövetségének, de tartjuk a kapcsolatot a pécsi és a budapesti állatkerttel, magyarországi kutyamentő egyesülettel, valamint külföldi szervezetekkel is, például hüllőmentő szervezetekkel

– mesélte Sharon és András.

Miközben bejártuk az állatkertet, több önkéntessel is találkoztunk. Megtudtuk, hogy jöttek már ide Japánból, Dél-Amerikából, Franciaországból és Németországból is, de vannak olyan, akik Belgiumból és Hollandiából érkeznek, ők általában a szakmai gyakorlatukat végzik itt.

A séta során beszélgettünk a március 30-ai nyitónapról is, amit a húsvét jegyében szerveznek meg. Tartanak majd állatsimogató programokat – nyulak, hüllők –, és húsvéti tojáskeresést is, amelynek keretében a gyerekek térképet kapnak a belépésnél, és annak segítségével kell megkeresniük az elrejtett tojásokat. A kecskékhez viszont nem lehet majd bemenni, mert most született egy gida, de tervben van, hogy idővel lehetőség lesz bemenni hozzájuk is.

A megújulás keretében a fő projekt még az, hogy minden meglévő állatnak kialakítsák a megfelelő helyet, felújítsák a hüllőházat, de tervben van az örökbefogadási program újraélesztése, és egy zoo tábor szervezése is iskolásoknak, amely abból a szempontból is különleges lehet, hogy összeköthető a nyelvtanulással a külföldi önkéntesek jelenléte miatt.