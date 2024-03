Március 28-án csütörtökön 14 órától várják a kicsiket és nagyokat egyaránt egy vidám hangulatú, kézműveskedéssel egybekötött rendezvényre. A délután folyamán a gyerekeket nyuszisimogató várja, lehetőség nyílik asztaldísz, illetve húsvéti koszorú készítésére is, ezen kívül különféle tojásfestési- és díszítési technikákat sajátíthatnak el majd a résztvevők, akiktől annyit kérnek a szervezők, hogy főtt, vagy kifújt tojást vigyenek magukkal a programra. Mindezeken túl egy meglepetésvendéggel is készül a Szászvári Nőegylet, valamint enni és innivalóval is kedveskednek a rendezvény iránt érdeklődőknek.