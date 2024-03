Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a Retro Könyvvásár Pécs egy igen színes szeglete, amely minden évben kinyitja kapuit, hogy több hónapon keresztül járjon az olvasás és a könyvek szerelmeseinek kegyében. Márkus István, a Csorba Győző Könyvtár munkatársa évek óta népszerűsíti, viszi a hírét a Retrováriumnak, ami a 2024-es esztendőben jubileumot ünnepel, hiszen 15. évadját indítja el.

– 2008-ban, amikor Pécs lett Európa Kulturális Fővárosa, az egyik kulcsprojekt volt a Tudásközpont megépítése. Ekkor állományok kerültek összevonásra, és a könyvtárak összegyűjtötték azokat a köteteket, amelyekből sok volt

– mesélte Márkus István, a Csorba Győző Könyvtár munkatársa.

– A Király utca 9-es szám alatti egykori Kilenc Király Gyerekkönyvtár tere megüresedett, mert beköltözött Körbirodalom néven a Tudásközpontba, és itt halmoztuk fel a kiselejtezett köteteket, de kidobni semmiképp sem szerettük volna.

A Retro Könyvvásár létrejötte egy könyvteregetéssel – szárogató köteten lógatták ki a gyerekkönyveket, és az érdeklődők, hogyha hoztak egy másikat, akkor vihettek egyet a kiakasztott könyvekből – indult. Nagy érdeklődés övezte ezt az eseményt, és ekkor határozták el, mivel ezek a kötetek is értékesek, hogy pár száz forintért megvásárolhatók lesznek a Retrováriumban, és a befolyt összegből pedig a CSGYK intézményeibe vásárolnak új könyveket.

– Soha nem gondoltuk volna, hogy itt fogunk állni tizenöt év után is és ennyi fejlődésen megy keresztül a könyvvásár

– mesélte örömmel Márkus István.

– Szépen lassan egy összművészeti térré nőtte ki magát a hely, és már jó pár éve ki is települünk rendezvényekre.

Márkus István megosztotta velünk, hogy mire számíthatunk a 15. évad során

Márkus István a díjátadást követően lelkesen tájékoztatott minket, hogy március 23-án indul az új évad, hogy az emberek tudjanak könyveket vásárolni az ünnepekre. És ahogy a CSGYK munkatársa fogalmazott, kapják sorba az e-maileket, telefonhívásokat, füstjeleket az emberektől, hogy nyissanak már, mert nagyon szeretnének jönni.

– Nagy rohamra számítunk. Nagyon készülünk, a könyvek felpolcolva állnak még az udvaron, hiszen már decembertől érkeztek a könyv felajánlások

– informált minket Márkus István, aki azt is megosztotta velünk, hogy törzsvásárlók is voksoltak rá a szavazás során.

A 15. évad kitelepüléseivel kapcsolatban elárulta nekünk a Retro Könyvvásár motorja, hogy meghívást kaptak az április 20-ai Föld napja rendezvényre a Tettyére, amit a Duna-Dráva Nemzeti Park fog szervezni. Kiváló partnerükkel, az Europe Direct Baranya irodájával is készülnek majd az év folyamán megjelenésekre: tervbe van véve a Pécsi Tanuló Fesztivál vagy a Nemzetiségi Fesztiválon való kitelepülés is. Mindemellett meghívták őket a városi gyereknapra, de terveznek az Olvasóligettel kimenni a Szamárfül Fesztiválra, illetve az Ördögkatlan Fesztiválra is érkeznek majd a Pécsi Bölcsész Udvar meghívásából, és úgy tűnik, hogy hosszú évek után a Fishing on Orfűn is újra jelen lesznek.