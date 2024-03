– Az egész történetnek van egyfajta abszurditása, a hóhér által képviselt kifordított világlátás egyúttal a monarchia korabeli lelkületét is tükrözi. Az előadásból megismerhetjük Lang életét, aki visszaemlékezik arra is, amikor gyerekként egy nyilvános kivégzésen vett részt a családjával, s bármennyire furcsa is, de óriási élménynek tartotta – nyilatkozta korábban a darab kapcsán Stenczer Béla.

A Tarr Sándor novellái alapján készült A mi utcánk monodrámával kapcsolatban Köles Ferenc arról számolt be lapunknak, hogy Debrecenben a családja személyes kapcsolatban állt Tar Sándorral. Szülei összejártak, ismerték egymást. Az író a hányattatott munkásemberek sorsát helyezte írása középpontjába. Köles Ferenc és Szabó Attila a több mint kétszáz oldalas műből olyan kivonatot készített, mely alapján néhány fontos szereplő életébe nyerhetünk betekintést.

A MOST FESZT 2021 szakmai zsűrije 'A legjobb monodráma előadás' díját ítélte a produkciónak, 2022-ben pedig a Made in Pécs-díjat nyerte el Az év művészeti eseménye kategóriában.