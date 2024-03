Nem hiszem, hogy bárkinek is be kellene mutatni, hogy mi is az az Oscar-gála. Ez az egyik legrangosabb filmes esemény, ahol kiosztják a tavalyi év legjobbjainak járó aranyszobrokat.

Kié lesz idén a kedvenc aranyozott szobrocska? Így várjuk az idei Oscar gálát.

Fotó: LanKS/shutter

Mi is megtettünk voksainkat az Oscar 2024 nyerteseire



A Bama filmes podcastadásában mi is megtettük végső szavazatainkat arra, hogy az egyes kategóriákban – a teljesség igénye nélkül – kik lesznek a győztesek. Véleményük hol eltért, hol megegyezett, sőt olyan is volt, ahol azt mondtuk, hogy fixen nem az fogja kapni a díjat, amit mi szeretnénk, de reménykedni azért még szabad.

Már a végleges lista előtt is biztos volt, hogy Christopher Nolan Oppenheimerje sok nominációt fog kapni, és viszi is a prímet tizenhárommal. És úgy gondoljuk, hogy a Legjobb film kategóriában biztosan, hogy ez az alkotás fog győzedelmeskedni, ami egyszerre önéletrajzi és történelmi film, valamint a jelenünkre vonatkozóan is megállja a helyét. Azonban nagyon erős vetélytársai vannak az alkotásnak, például a Szegény párák, a Megfojtott virágok és a Barbie személyében. De úgy gondoljuk, hogy ez a jövendölésünk helyes lesz.

És el is érkeztünk egy másik fontos kategóriához, a Legjobb rendezőhöz, ami viszont már megosztott minket. Christopher Nolan – Oppenheimer – és Giórgosz Lánthimosz – Szegény párák – esélyesek nálunk a díjra, de láttunk már meglepetéseket, így lehet a másik három direktor közül kerül ki a legjobb, és kollégám szíve szerint az Érdekvédelmi terület című alkotásért Jonathan Glazernek adná a szobrot.

Sajnos, az egész listát nem tudjuk végig venni, de a legjobb fő- és mellékszereplőket még megnéztük, és itt is voltak eltérések a szavazatainkban. Amibe azonban mindketten biztosak voltunk, az a Legjobb férfi főszereplő kategória, amely esetében egyértelműen Cillian Murphy az esélyes az Oppenheimerben nyújtott alakításért, viszont az érdekes felfedezés volt, hogy Leonardo DiCapriot nem jelölték a Megfojtott virágokért.

A másik egyezésünk a Legjobb férfi mellékszereplő kategóriában volt, amelyet szerintünk Robert Downey Jr. érdemelne meg, hiszen ő olyan újat mutaott ezzel a szerepével, hogy megfeledkeztünk róla, hogy ő Vasember. Ami viszont a női szereplőket illeti, ott nem tudtunk közös nevezőre jutni. A főszereplő kategóriában nálunk Emma Stone – Szegény párák – és Lily Gladstone – Megfojtott virágok – versenyeznek a díjért. Mindkét színésznő fantasztikus alakítást nyújt a filmekben, így nem igazán lennénk a bizottság helyében a döntéskor.

És végül a női mellékszereplők között America Ferrera – Barbie – és Jodie Foster – Nyad’ – az esélyeseink. Utóbbi főleg azért, mert jelentéssel bírna az, hogy ő már gyerekként, fiatal nőként bezsebelt egy-egy szobrot, és mennyire szép lenne, ha most idősebb korára is megkapná.

Viszont, amit igazán szeretnénk ezen a díjátadón, az az, hogy az American Fiction is nyerjen díjat. Véleményünk szerint sok kategóriában nyerhetne, de az igazán erős húzás lenne a bizottságtól, amivel lehet nincsenek is tisztában, de mi imádnánk.