Az emlékest során fellép Megyimoreczné Schmidt Ildikó zongoraművész, továbbá országos hírű tanítványai: Balogh Ádám és Boros Mihály zongoraművészek, valamint Fodor Gabriella, Hodozsó György, Király Csaba, Szabó Ferenc János zongoraművészek (mindennyian baranyai születésűek, Jandó Jenő tanítványai, vagy a PTE ZEneművészeti Intézet tanárai) valamint A nagyszabású kamaraesten emellett szerepelni fog Mórocz Virág énekművész. is, továbbá Gyermánné Vass Ágnes hegedűművész, aki Jandó Jenővel kapcsolatos élményeit is elmeséli, s jelen lesz Takács Tamara is, Jandó Jenő felesége. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.