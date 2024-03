A Pécsi Művészeti Gimnázium lehetőséget ad a műfajok közötti együttműködésre, amely gyümölcsöző eredményekhez vezethet. A Próbatánc egy párizsi balettelőadás meghallgatásának miliőjébe repíti a nézőket, ahol a forgatókönyv szerint az utolsó fordulóba jutott táncosok mindegyike másik országból érkezett. A hat fiatal nő (Horváth Zorka, Katona Dóra, Friedrich Anna, Kis-Balázs Nikolett, Miklós Anna és Andrasics Alexa) egy-egy különböző kultúra által ihletett koreográfiában mutatkozik be, majd közösen adnak elő egy igazi, vérbeli táncművészeti előadást, melyben Szendrői Bence, a Pécsi Balett művésze is vendégszerepel.

A Pécsi Művészeti Gimnázium növendékei mutattak be a Filharmónia Magyarország #Zeneóra keretén belül elragadó összművészeti előadást. Fotó: Laufer László

Különlegesség, hogy a zenét is a gimnázium növendékei biztosítják: fúvósok, tangóharmonika és vonósok is megszólalnak, Farkas Fanni pedig virtuóz zongorajátékával erősíti a finálé felé fokozódó érzelmeket.

Mint megtudtuk, az előadás eredetileg a fiatalok tavalyi koncertvizsgája volt, ám Szabó Márton, a Pécsi Balett táncművésze és a gimnázium táncos képzésének vezetője, valamint a Filharmónia Magyarország – Szilágyi Lajos produkciós menedzser közreműködésével – arra az álláspontra jutottak, hogy az előadást érdemes lenne szélesebb körben is bemutatni. Így a Filharmónia ifjúsági előadásai keretében adták elő a Kodály Központban, másnap pedig az ANK színháztermében is.

A Pécsi Művészeti Gimnázium növendékei elvarázsolták az ifjú közönséget

– A létrejött összművészeti produkció egészen különleges, hiszen ritkaság, hogy a táncos növendékek élő zenére adhatják elő a koreográfiákat, de a gimnázium erre is lehetőséget ad, a diákok szoros együttműködésben dolgoznak. A táncosok és a zenészek mellett Brettner Benedek, a drámatagozat növendéke is bemutatkozik. Szükségét éreztem, hogy minél több fiatalhoz eljusson a produkció, már csak a zenei és tánc stílusbeli sokszínűsége okán is – fogalmazott Szabó Márton.

Azt tapasztaltuk, az előadás nagyon jó hatással van a gyerekekre, általános iskolásoktól kezdve a gimnazistákig

– erősítette meg Szilágyi Lajos.

Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az izgő-mozgó kislányok, akik az előadás elején még a jelmezekről sustorogtak a nézők soraiban, a finálé alatt azonban egyikük ámulattal szólt oda a mellette ülőnek: - Na, ez aztán igazi tánc!

Szereposztás, közreműködők:

Tánc és dráma:

Lexie Cooper – Horváth Zorka

Alicia Olmedo – Katona Dóra

Marie Winkler – Friedrich Anna

Maria Stefanovic – Kis-Balázs Nikolett

Jacqueline Saint-Claire – Miklós Anna

Dalia Dahan – Andrasics Alexa

Vendég táncművész: Szendrői Bence, a Pécsi Balett táncművésze

Rendező: Brettner Benedek, az iskola drámatagozatának növendéke

Ének:

Raposa Kíra - operaénekes (vendégelőadó)

Sárközi Edina – a Pécsi Nemzeti Színház énekművésze (vendégelőadó)

Közreműködtek az iskola táncművészeti tagozatának alsóbb évfolyamos növendékei:

Gál Bernadett, Bene Nikolett, Preiner Lili, Jakubik Beatrix, Bien Alexandra, Kis- Mátyás Bendegúz,Behán Frida, Várvölgyi Panna, Pillinger Panna, Békefi Panna, Pálffy Maja, Keller Korina, Kovács Kíra

valamint az iskola zeneművészeti tagozatának diákjai.

Az előadásban elhangzó szöveget írta: Funk Iván

Koreográfusok: Jose Blasco Pastor, Molnár-Ujvári Katalin, Nagy Írisz, Szabó Márton, Tandiné Mosgai Andrea, Varga Boglárka, Horváth Tamás Totya

Zenei Vezető: Szilágyi Lajos

Színpadra állította és rendezte: Szabó Márton

Az előadás zenéjét a Pécsi Művészeti Gimnázium zeneművészeti tagozatának növendékei biztosították, az intézmény oktatóinak felkészítésével és közreműködésével.