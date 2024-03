Felföldi László pécsi megyéspüspök nagyhét időszakában a Pécsi Egyházmegye különböző településein mutat be szentmisét, illetve vezet szertartást. Március 28-án, nagycsütörtökön 10 órakor olajszentelési szentmisét celebrál a pécsi székesegyházban, majd ugyanezen a napon 18 órakor az utolsó vacsora emlékére szentmisét mutat be Ozorán, a Szent István király-templomban. A Pécsi Egyházmegye tájékoztatója szerint a megyéspüspök március 29-én, nagypénteken 15 órakor keresztúti ájtatosságot, majd 16 órakor az Úr szenvedésének ünneplése szertartását vezeti Sásdon, a Kisboldogasszony-templomban. Nagyszombaton 16 órakor Szederkényben, a Szent Lőrinc-templomban, majd 20 órakor a pécsi székesegyházban a húsvéti vigília szertartását végzi, illetve ünnepi szentmisét celebrál a püspök. Március 31-én, húsvétvasárnap, Urunk feltámadása ünnepén 9.30 órakor Felföldi László ünnepi szentmisét mutat be Vajszlón, a Nagyboldogasszony-templomban.

A Pécsi Egyházmegye internetes közösségi csatornáján a nagyhéten a székesegyház liturgiáit élőben közvetítik.

A sötétzsolozsmára nagyhét szerdáján, március 27-én 20 órakor a pécsi székesegyházban kerül sor, ekkor felhangzanak Jeremiás próféta siralmai, amelyek abban segítenek, hogy meghallgatva és átelmélkedve közelebb vigyék a hívőket húsvét szent titkához.

- Jeremiás próféta siralmainak szövege a szent város, Jeruzsálem eleste, valamint a jeruzsálemi templom kirablása és elpusztítása miatti bánkódást, gyászt, fájdalmat fogalmazza meg az Ószövetségben. Az énekek Kr. e. 586 tájékán keletkeztek, benne az istenfélők elpanaszolják az Úrnak bajaikat, nyomorúságos sorsukat saját bűneik következményeként fogták fel, így tárva az Isten elé, hogy könyörüljön rajtuk

- részletezte a Pécsi Egyházmegye.

A szertartás szimbolikus jelentőségű: a kioltott gyertyák jelképezik Krisztus tanítványait, akik szenvedésekor elhagyták őt. A barkaág megtörése Krisztus szenvedéseinek megkezdésére utal. Az égve maradt gyertya Krisztus jelképe, aki meghalt a kereszten, sírba tétetett, de a halál nem uralkodott rajta, hiszen ragyogó fényben feltámadt.