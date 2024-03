Schaár Erzsébet az életművének egyfajta szintézisének tekinthető Utca kompozíciót először Székesfehérváron, a Csók István Képtárban állította ki 1974-ben. Ezt követően 1975-ben felkérést kapott a mű bemutatására Luzernben is, ott némileg módosítva láthatta a közönség. Pécsre ez a változat került az 1990-es években. Schaár Erzsébet a luzerni bemutató évében elhunyt, így az Utca élete utolsó, nagyszabású, összegző műve lett.

Schaár Erzsébet Utcájában Uhrik Dóra is látható

Fotó: M.R.

A Jelenkor folyóiratban 2015 szeptemberében jelent meg átfogó tanulmány az alkotásról Árvai Máriától, aki Ország Lili Labirintus című művével állítja párhuzamba az Utcát.

A szerző ebben részletesen elemzi Schaár Erzsébet utolsó alkotását, amely a hagyományos portrékészítést és az építészeti elemeket egyesíti. Az installáció a labirintus párhuzam kontextusában egyfajta művészi életút motívumként is felfogható, amelyben a látogató is egyfajta vándornak érezheti magát.

Vadas József az Élet és Irodalom 1974. júliusi számában írt elemzése a szorongás és a kiszolgáltatottság egzisztencialista benyomását emeli ki az alkotással kapcsolatban. Úgy látja a széken ülő, vagy földön álló alakok mintegy kalitkákban lettek elhelyezve, a bezártság érzetét keltve.

Árvai Mária az Utca egy további értelmezési horizontját is felvázolja, amely a túlvilág gondolatkörével kapcsolatos, s a szerző az etruszk és görög temetkezési szokásokkal is párhuzamot von. A művet ugyanis kétségtelenül belengi egy túlvilági benyomás, mintha elhunytaknak állított emlékezésbe csöppennénk.

Az Utca ugyanis neves személyiségek portréit jeleníti meg: Bartók Béla, Kodály Zoltán, Móra Ferenc, Szabó Lőrinc, Radnóti Miklós, és Petőfi Sándor is megihlette a szobrászt. „Csupa halott – az élet panoptikumában, Magyarországnak eddig még nem volt nemzeti pantheonja, most Schaár Erzsébet megcsinálta a maga módján” – fogalmazta meg Vadas József. Amint Árvai Mária is utal rá, az Utca a pompeji városra is emlékeztet, ahol az élet és a halál, az elmúlás és megőrzés motívuma együttesen van jelen.

Schaár Erzsébet Pécsen is vett mintát az Utcához

Ebben a pantehonban azonban nem nevesített nőalakok is megjelennek, akiknek legtöbbje a mű készültekor nem volt közismert személy. A modelljeit azonban a művész személyesen ismerte, s a maszkok elkészítéséhez egyesével mintát is vett.

Az egyik modell azonban azóta neves és elismert, Kossuth-díjas művésszé vált: a Pécsi Balett alapító tagja, Uhrik Teodóra is Schaár Erzsébet egyik modellje volt, akit az Utca installáció egyik szobrában megformázott az örökkévalóság számára.

A művésznő beavatott minket az alkotás hátterébe is, mely kapcsán ő is úgy fogalmazott, egyfajta „szellemsikátor” benyomását kelti.

– Eck Imre, a Pécsi Balett 1960-as alapítását követően szoros kapcsolatot ápolt a hazai és pécsi alkotókkal, képzőművészekkel, zeneművészekkel egyaránt. Így például Vidovszky Lászlóval és Keserü Ilonával, akik akkor még fiatal alkotók voltak és be-bejártak a balett-terembe rajzolni. Egyszer csak megjelent Schaár Erzsébet is és kiválasztott, mondván, készítene rólam valamit. Egy gipszmintát vett az arcomról, majd elment, többet nem is tudtam a dologról. Később, mit sem sejtve léptem be a Káptalan utcai Utca kiállításba, ugyanis sokat léptünk fel az itteni szabadtéri színpadon. És ekkor szembesültem saját portrémmal: Jézusom, ez én vagyok!, gondoltam, amikor megláttam. Ekkor tudatosult bennem, hogy itt, az Utcában alakította szoborrá a rólam vett mintát

– mesélte a művésznő, a Pécsi Nemzeti Színház és a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, Pécs díszpolgára.

Schaár Erzsébet utca című installációja keddtől vasárnapig, igény szerint látogatható, a megtekintési szándékot a Zsolnay Múzeumban kell jelezni.