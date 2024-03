Moziműsor

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Smoke Sauna Sisterhood (17.00), Áldozat (17.00), Egy zuhanás anatómiája (18.30), Nyersanyag (19.00).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Dűne: Második rész (15.30, 20.15), Gyalog galopp (18.30).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A három testőr milady (15.00, 17.30, 20.00), A méhész (16.00, 20.15), Argylle: A szuperkém (14.30), Bajos csajok (13.40, 17.00, 19.20), Bálnák: A bolygó őrei (13.00), Bob Marley: One Love (18.00), Demon Slayer – To The Hashira Training (Kimetsu No Yaiba) (15.50), Dűne – Második rész (13.20, 14.30, 15.30, 16.40, 17.50, 18.50, 19.30, 20.00), Emma és a fekete jaguár (14.50), Érdekvédelmi terület (13.15), Imádlak utálni (13.40, 17.30, 19.45), Kacsalábon (13.15), Képzeletbeli (15.15, 18.10, 20.20), Kutya és macska (18.00), Lefkovicsék gyászolnak (19.50), Madame Web (17.10), Semmelweis (15.30).

Színház

Bóbita Bábszínház (Felsővámház u. 50.): Szép Cerceruska (10.00).

Janus Egyetemi Színház (Zsolnay V. u. 16.): Anyegin (19.00).

Pécsi Horvát Színház (Anna u. 17.): Királyrák krumplifészekben (19.00).

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): Nagyszínház – Nézőtéri Büfé: Tiktok titok (15.00), Nagyszínház: Furcsa pár (19.00).

Koncert

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Pécsi Gitárklub – Győri és pécsi egyetemisták gitárkoncertje (19.30).

Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): Zorán 2024 koncert.

Komló (Komlói Színház és Hangversenyterem, 48-as tér 5.): Kovács Kati életműkoncert (19.00).

Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7-8.): Playback Színház előadása: Csakazértis – Ellenállni, de minek. A barátaimmal vagyok, hallgatom őket (19.00).

Turmix

Ős-Dráva Látogatóközpont (Szaporca): Beporzók Napja. Az elsősorban gyerekeknek szóló programon megismerkedhetnek az érdeklődők a rovarok által végzett beporzási munka fontosságával, a méhek szerepével és a méhek által készített termékek egészségre gyakorolt hatásával (10.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (E78 Panorámaterem): Életigen Szeminárium. Mai téma: Konfliktuskezelési stratégiák, előadó: Zsiga Attila (18.00).