Mozi

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Nyersanyag (17.00), Áldozat (17.30), Tűréshatár (20.00).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Most vagy soha! (15.30, 20.15), Brian élete (18.30).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A három testőr milady (13.30, 18.10), A méhész (20.20), A repülő osztály (16.10, 19.15), Baghead – Holtakkal suttogó ( 17.40, 20.30), Bajos csajok (13.45), Bob Marley: One Love (18.00), Demon Slayer – To The Hashira Training (Kimetsu No Yaiba) (14.45), Dűne – Második rész (13.30, 15.40, 16.50, 17.50, 19.00, 20.15), Emma és a fekete jaguár ( 15.30), Imádlak utálni (15.50, 17.45, 20.00), Kacsalábon ( 13.30), Képzeletbeli (17.00, 19.45), Kutya és macska (15.30), Madame Web ( 13.00), Most vagy soha! (13.15, 14.30, 16.00, 17.15, 18.45, 20.00), Semmelweis (15.20), Wonka (13.00).

Színház

Janus Egyetemi Színház (Zsolnay V. u. 16.): Zwei Tauben für Aschenputtel/Hamupipőke (az NBU német nyelvű gyerekelőadása, 14.00).

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): Nyolc nő (19.00), Kamaraszínház: Pécsi Balett: Hófehérke és a hét törpe (15.00), N. Szabó Sándor terem: Audiencia (19.00).

Turmix

Apáczai Óvoda (Apáczai Csere János körtér 1/3.): „Segíts anya, ovis leszek!”. Leendő óvodások szülei számára felkészülés az óvodakezdésre. Kötetlen beszélgetés óvodapszichológussal, óvodapedagógusokkal (16.30).

JPM Vasváry-ház (Király u. 19.): Hűséggel és bátorsággal – időszaki kiállítás a Petőfi emlékév alkalmából. A reformkor és az 1848/49-es forradalom és szabadságharc időszakát pécsi szemszögből bemutató tárlat. A kiállítás megtekinthető 2024. március 31-ig (10.00).

Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7-8.): Sopianae Slam Poetry Klub. Versenytéma: féltiszta, vendég: Friss Benjámin (18.00).

Zsolnay Kulturális Negyed: Csillagászati Hét. Programok: Planetárium: A Naprendszer vándorai – üstökösök, meteorok. Dr. Nagyváradi László 50 perces előadása (17.00), Panoráma terem: A következő magyar űrhajós – pódiumbeszélgetés a négy magyar űrhajósjelölttel (18.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (E78 Koncertterem): Elvarratlan szálak – Dr. Almási Kitti előadása. Az előadás során azokra a kulcsélményekre fókuszálunk, melyek elakadást hoztak az életvezetésünkben (19.00).