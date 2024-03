A komolyzene titkának megfejtése egy nagy, közös és összetett játék, az előadás és a befogadás művészete. Az öt pénteki koncertre szóló Pannon bérlet két koncertjét Kesselyák Gergely vezető karmester dirigálja, egyet-egyet Varga Gilbert és Bogányi Tibor jegyez, míg újra színpadra lép a fiatal karmester tehetség, Nicolò Umberto Foron. A Bruckner-évben a neves szerző életművének jelentős alkotásával induló évad Bernstein Kaddisával emlékezik meg a holokausztban elhunytakról, majd személyes zenei vallomásokon át jut el a derűs évadzáróig.

A 2024/2025-ös évad arra a kérdésre keresi a választ, hogy mi a titok? Vajon miért szereti a közönség a pécsi együttest annyira, hogy majd minden koncertje telt ház előtt zajlik Budapesten is, és sok fiatalt is láthatunk a Müpa nézőterén? A zenekar bérletajánlója felvillantja a választ: a komolyzene sokrétű, állandó változásban és interakcióban álló tudás, érzés és lelkiállapot. Még egy kulcslyukon keresztül szemlélt apró részlet is fontos, és hozzáad a nagy egészhez. A PFZ gondosan megválogatja a koncertjein elhangzó műveket, előadókat, pallérozza tudását és fejleszti hangszerparkját. A közönség tagjainak ízlése, temperamentuma, műveltsége és lelki világa egyedi kulcsként nyit kaput a zenének. Lehet míves, romantikus vagy modern, lekerekített vagy szögletes, finom tapintású vagy érdes ez a kulcs, a titkot épp annyira nyitja, hogy az előadó és a befogadó között létrejön a kapcsolat, és a zene el fogja érni megszületésének célját.

- A komolyzene egyszerre az előadók és a befogadók művészete. Ez a mi közös titkunk a közönséggel, aminek megfejtésére várunk mindenkit a következő évadban is szeretettel - mondta Horváth Zsolt igazgató.

A PFZ bérletes sorozata karakteres versenyművel nyit. Első koncertjének első darabja Prokofjev II. zongoraversenye minden teketória nélkül, azonnal kiszakítja az embert a hétköznapi valóságból. A rendkívüli technikai és szellemi energiát igénylő versenymű előadója Tom Borrow, az alig 23 éves zongoristacsillag, akinek játékát nemes egyszerűséggel azzal a véleménnyel illeti a nemzetközi sajtó, hogy őt mindenképpen látni, hallani kell. A nyitókoncert második műve a Bruckner-év tiszteletére a szerző IX. szimfóniája, mely életművének összegzése és esszenciája, Kesselyák Gergely vezető karmester szavaival: „a szimfóniák Parsifalja”. Az egy órán át épülő katedrális olyan gazdag és erős strukturális elemekkel bír, amelyek nem csupán megtartják a művet, hanem mélyreható, szakrális élményt teremtenek a befogadóban.

-Tágítani szeretném a repertoárt, újra felfedezni azokat a ritkán játszott huszadik századi műveket, amelyek a romantika korához hasonlóan dallamosak, adrenalint szabadítanak fel a hallgatóságban, de újszerű hangzásokkal is megörvendeztetnek minket

- emelte ki Kesselyák Gergely vezető karmester.

A sorozat második, novemberi estje a holokauszt 80 éves évfordulójára emlékezik. A koncerten Penderecki európai és Bernstein tengerentúli Kaddisa keretezi az Amerikában élt, de a Monarchia zenei gyökereit hordozó Korngold Pészahi zsoltárát. A Nemzeti Énekkar, a Bernstein-mű magyarországi bemutatóját annak idején éneklő nyíregyházi Cantemus Kórus, neves énekes szólisták és Mácsai Pál narrációja a gyászról az élet színére fordítja a hallgatóság belső tekintetét: a közös meghurcoltatás, az egyéni tragédiák és a személyes elmúlás feletti szomorúság szükségszerű átélését az élet dicsőítése követi. Kesselyák Gergely, aki a közönség tetszését is kereső alkotások revideálására törekszik, Bernstein több mint 150 főt igénylő előadói apparátusú példája mellé Penderecki szelíd hangú Kaddisát és Korngold gyönyörű allelujában végződő pár perces művét illesztette. Mindhárom mű zenetörténeti ritkaság, így méltóképpen emeli az élményt arra a szellemi-lelki szintre, melyre a közös emlékezés során készülünk.

A sorozat januári hangversenyén Maestro Varga Gilbert folytatja a komolyzenei előadók fiatal tehetségeinek a bemutatását és a klasszikus alkotások hártyavékony, mégsem áttetsző rétegeinek megfejtését. A koncerten fellépő Seohyun Kim a 2023-as Varga Tibor Nemzetközi Hegedűverseny győztese, a jövő nagy hegedűs generációjának alig 15 éves képviselője. Az általa játszott, Henryk Wieniawski hegedűversenye mellett a koncert arra a titokra is keresi a választ, hogy vajon azok a szerepek mozgatnak-e bennünket, amelyeket játszunk, vagy mi alakítjuk azokat kedvünk és tehetségünk szerint. Gounod, Bartók és Richard Strauss egy-egy jól ismert műve kerül kivételesen egy koncerten egymás mellé, hogy a szomorúság, a keménység és a vidámság zene által ábrázolt, smink nélküli arcaiban elmerülve bátran merjük viszontlátni magunkat.

Márciusban a bérletes sorozat két ikonikus szerző önvallomását tárja a közönség elé. Amikor elnézzük Beethoven vagy Csajkovszkij portréját, két magába tekintő szempárt, gondterhelt homlokot és lefelé ívelő szájat láthatunk. Nehéz sorsú, mély gondolkodók, akik nem szavakban, hanem a zenéjükben élik meg és fejezik ki az élet szépségét, szomorúságát és összetettségét. Kell-e ennél nagyobb tett? A koncerten elhangzó Beethoven-hegedűverseny az emberszeretet és az életöröm kifejezése, amely Viktoria Mullova rendkívül kifejező játékával a közönség számára is hozzáférhetővé teheti azt a jóleső felismerést, hogy minden rossz ellenére lehet a szívünkben egy titkos rekesze az örömnek. Csajkovszkij életművének utolsó alkotása egy érzékeny és termékeny művészélet összegzése, amelynek széles érzelmi skálája a közönség tagjai számára is ismerős lehet. Az est karmestere az idősek bölcsességét meghazudtoló mélységek átélésére, és a fiatalok magasba szárnyalására egyszerre képes tehetség, Nicolò Umberto Foron lesz.

Az évadzáró koncert a hangversenyek érzelmi hullámzását a játék és derű vizeire evezi. Talán e két legfőbb eszközünk van a zenében és a mindennapokban is, amelyek átsegítenek gyászon, nehézségeken, robotoláson, kétségeken, bizonytalanságokon. Bogányi Tibor mindig derűs személyisége garantáltan mosolyt csal az arcokra, Dejan Lazić zongoraművész pedig nem csupán az életvidám Mozart jobb kezeként játszik az esten, de zeneszerzőként is bemutatkozik egy friss scherzóval. A koncertet és az évadot Brahms II. szimfóniája zárja, melyet a szerző egy barátja úgy jellemzett, „tiszta kék ég, forráscsörgedezés, napfény és hűvös zöld árnyék”. A május végi hangversenyt záró művet titkos útravalóként csempésszük közönségünk szívébe, hogy a nyár egy-egy viharos napján is legyen zenei muníció a lelki feltöltődésre - derül ki a zenekar közleményéből.