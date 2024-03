A kör az elmúlt 18 évben több mint 40 alkalommal állította ki tagjainak alkotásait, az utóbbi időben pedig többen is új technikákkal kísérleteznek, néhányan az art quilt munkák mellett térbeli alkotásokat is létre hoznak. Erre utal a március 5-én nyíló tárlat címe is, az Elmozdulás.

A tárlatot megnyitja Polyák Ildikó, a Modern Műhely tagja, valamint műsorral készül Pávási Nikolett oboaművész és a Kodály Zoltán Gimnázium színjátszói.

A kiállítás április 8-ig tekinthető meg a CKH Gebauer Galériájában hétköznaponként délelőtt 9 és délután 5 óra között.