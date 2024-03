– Húsvét időszakában ha száz kezem lenne, az is kevés lenne. Hétfőtől, március 18-tól indul egy 3 hetes húsvéti vásárunk Budapesten, a Fővám téri Nagycsarnokban. Erre az időszakra most 1200 hímes tojást készítettem, de régen volt olyan, hogy 6-7 ezret is írtam egy évben. Van egy nagy segítségem, az édesanyám 83 évesen, ő fűzi be a tojásokat