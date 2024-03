Ebben a filmben minden tökéletes



A karaktereket megformáló színészek egytől-egyig tökéletes választások voltak, de egyértelmű, hogy ebből a sorból Timothée Chalamet emelkedik ki, akinek jelenléte hihetetlenül erőteljes a filmben. Nem csak a karaktere, Paul Atreides nőtt vezérré ebben a filmben, hanem maga a színész is felnőtt ehhez a szerephez. Biztos vagyok benne, hogy ez a fiatal, különleges arcú színész még sokszor fog minket lenyűgözni a vásznon.

De az, ami szerintem igazán fantasztikusra sikeredett a filmben, az a hangulat megteremtése, amihez a tökéletes hang igazán hozzájárult. A hanghatások egészen a lelkünkig hatoltak, és még a csontjaik is beleremegtek, a moziszékekről már nem is beszélve. Végig ott érezzük a feszültséget a levegőbe, és még arról is elfeledkeztünk, hogy popcornt vagy nachost majszoljunk a film közben.