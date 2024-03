Sokáig a RepZOOtic nevet viselte az Erdősmecskén található állatkert, de a 2024-es esztendő az ő életükben is változásokat hozott. Mecske Zoo néven nyitják meg újra a kapukat a nagyközönség előtt március 30-án délelőtt 10 órakor, és egész ünnep alatt nyitva lesznek, amelynek keretében mindenféle meglepetéssel fognak készülni. Lesz nyuszisimogató és húsvéti tojás vadászat is. És természetesen megismerhetők lesznek az állatkert lakói is, köztük Olaf, az új jövevény, aki egy 1 éves hím sarki róka, és egy cseh állatkertből került a Mecske Zoo-ba.