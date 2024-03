Vincent Van Gogh az egyik legismertebb, legromantizáltabb festők egyike. A művész mentális problémái, életében való meg nem értettsége, hányattatott sorsa tovább erősíti misztikumát, amelyre a Budapesti tárlat is rájátszik. A világszerte több helyszínen bemutatkozott kiállítás 360 fokos multimédiás művészeti élményt ígér, ahol a legmodernebb vizuális technikák segítségével vezeti be a látogatókat Van Gogh különleges világába.

Van Gogh művészete

Újszerűen hat ránk Van Gogh művészete

A csarnokba lépve először Van Gogh háromdimenziós, a Star Wars filmek holografikus videóüzeneteit idéző portréja fogad, melyet különböző vizuális hatások váltakozása tesz látványossá. Az első teremben festményeket láthatunk, továbbá háromdimenziós fényfestés és vetítések várják a látogatókat.

Az egyik legkreatívabb megoldást jelenti a művész japán kurtizánt ábrázoló festményét háromdimenziós módon történő bemutatása. A képet apró elemeire bontották, melyek a mennyezetről ereszkednek alá, s kellő távolságból nézve adják ki a teljes képet. Hasonlóan ötletes a művész arles-i szobáját bemutató installáció is.

Szintén pozitív, hogy eddig kevésbé előtérbe helyezett információt is megtudhatunk Van Goghról. Láthatunk egy videót arról, hogy egyes kutatók szerint a festő színvak volt, ennek is köszönhető sajátos világlátása, festményeinek erős kontrasztjai. Nagyobb teret kapnak a köztudatban kevésbé hangsúlyos japán hatások is Van Gogh képein.

A nagyteremben várja a látogatókat a fő attrakció, ahol a helyiség mind a négy falára egyszerre vetül fényjáték. A bemutató legalább fél órás, s a művész egyes motívumait – mint a vonatok, a csillagos ég, az önarcképek, a tájképek, a napraforgók – dolgozza fel. Néhol a művésztől származó idézetek is tarkítják, ezek felhasználása, csak úgy mint a vetítés és az egész tárlat egyes elemei, időnként a giccsbe hajlanak.

Ugyanakkor összességében a vetítés rendkívül újszerű, a zene és a képi megoldások, az legtöbbször felettébb ötletes vizuális megjelenítés minden eddigi Van Gogh kiállítástól különböző élményt nyújt. Az elmerülés valóban léterjöhet a megfigyelőkben, akik kis vászonszékekben elnyújtózkodva kísérhetik figyelemmel a látványos bemutatót.

Innen kilépve még egy lehetőség nyílik elmerülni a festő képeiben, a VR-szemüvegek segítségével ugyanis bejárhatjuk egy rövid, virtuális séta során néhány alkotásokt. Igazán szokatlan és ötletes megközelítés, ahogy az arles-i kávéház teraszán beszélgetők nyüzsgésén, vagy a búzamezőről felröppenő varjakon végigtekinthetünk. Bár ennek kivitelezése még láthatóan nincs a tökéletesre fejlesztve, érdemes megtapasztalni.

Eredeti festmény, vagy semmi!

A kiállítás negatív oldalait is megtapasztalhattuk. Nem utolsó szempont, hogy a jegyárak jócskán meghaladják a hagyományos kiállításokét, egy hétvégi felnőtt jegy ugyanis 7500 forint. Ezt még meg is lehet érteni a kiállítás technológiai feltételei okán, azt azonban túlzásnak éreztük, hogy a VR-szemüvegekhez érkezve további 500 forintot kérnek el a látogatóktól (egyszerűbb lenne akkor már egyből a jegypénztárban intézni ezt), továbbá a parkolás is plusz költséget jelent.

Ezek csak az anyagi szempontok, de ha ettől el is tekintünk, szembetűnik egy problematikus aspektus. A tárlat első felében ugyanis számos festményt láthatunk kiállítva, s megcsodálhatjuk őket közelről. Ezek azonban nem eredetiek. Ez egyrészt nincs teljesen egyértelműen jelezve, vagy eléggé hangsúlyozva, bár többhelyütt olvasható volt ez az információ. Ám már maga a tény is csalódást kelthet a látogatókban. Az elmerülést ígérő tárlat elegendő lehetne önmagában is, esetleg további néhány interaktív elem, például az arles-i kávéház berendezése, vagy fényfestéssel való háromdimenzióssá tétele, akár egy napraforgómezőt idéző installáció erősíthetné az élményt, s pótolhatná a másolatok jelenlétét, ez ugyanis inkább kiábrándító, mint szemléltető.

Mindent egybevetve, aki megteheti, hogy felkeresse a kiállítást, annak így is ajánljuk a megtekintést, ugyanis valóban szokatlan és magával ragadó élményt jelenthet. Nem helyettesíti az effajta kezdeményezés az eredeti festmények ismeretét, megtekintését, a művész képeinek mélyreható elemzését. Az azonban vitathatatlan, hogy emlékezetes pillanatokat tud szerezni a BOK csarnokban szeptember elsejéig megtekinthető interaktív bemutató.